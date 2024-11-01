اختتام مهرجان الثقافة العربية الـ17 بكل نجاح





نجحت الجمعية الكورية العربية في تنظيم فعاليات مهرجان الثقافة العربية الـ17 في مدينتيْ سيول وكوانغ جو.

الجدير بالذكر أن الجمعية ظلت تنظم هذا النوع من المهرجانات الثقافية سنويا برعاية وزارة الخارجية الكورية من أجل تعزيز فهم الشعب الكوري للثقافة العربية وزيادة أواصر الود والصداقة بين كوريا الجنوبية والدول العربية.

وفي يوم 19 من أكتوبر الماضي نظمت الجمعية بالتعاون مع مجمع آسيا الثقافي عرضا للفرقة الوطنية التونسية للفنون الشعبية تحت عنوان "أصايل" في المسرح المفتوح في المجمع، حيث استمتع الجمهور الكوري بالموسيقى والرقصات التونسية الشعبية التقليدية.

وبما أن كوريا وتونس تحتفلان هذا العام بمرور 55 عاما على إقامة علاقاتهما الدبلوماسية، فقد اكتسب هذا العرضُ المزيدَ من المعاني.

كما أقامت الجمعية الكورية العربية ومؤسسة سيول للسياحة "مهرجان السلام في سيول" في ميدان "كوانغ هوا مون" في وسط العاصمة يوم 22 من الشهر الماضي. واستهدف هذا المهرجان تعريف الزوار بالثقافة الكورية التقليدية والثقافات الآسيوية والعربية.

وقد تم في الميدان إنشاء أكشاك ترويجية لـ10 سفارات عربية لدى كوريا، ومتاجر مؤقتة للشركات ذات الصلة بالشرق الأوسط، وشاحنات للطعام، ومناطق لتجربة الثقافة الكورية والعربية.

وعلى خشبة المسرح أيضا كان هناك عرض أزياء بالتلاحم بين الحجاب والهانبوك، وعروض من الفرقة الوطنية التونسية للفنون الشعبية، وفرقة الفنان "هاريم"، وفرقة الكيبوب MCND، وقد لاقت جميعها استجابة كبيرة من الجمهور.

وحضر مراسم افتتاح المهرجان عدد من المسؤولين، من بينهم الأمين العام للجمعية "كيم تشانغ مو"، والقائم بأعمال رئيس جمعية سيول للسياحة "بارك جونغ روك"، و8 سفراء عرب لدى كوريا.

وأعرب الأمين العام كيم في كلمة ألقاها خلال مراسم الافتتاح عن أمله في أن يقترب أولئك الذين ليسوا على دراية بالثقافة العربية، من تجربة الثقافة العربية بطريقة سهلة وممتعة من خلال مهرجان سلام سيول.