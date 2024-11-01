4 معابد فنية من الحروف الكورية أمام أهرامات الجيزة

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في الآونة الأخيرة تم بناء معابد كبيرة مكتوب عليها الكلمة الكورية "آريرانغ" أمام أهرام الجيزة في مصر.

وهي "المعابد الأربعة" التي أنتجها الفنان التركيبي "كانغ إيك جونغ" في المعرض الفني الدولي "الأبد هو الآن" الذي انطلق في مصر يوم الرابع والعشرين من أكتوبر الماضي.

وهذا العمل على شكل 4 مكعبات كبيرة مكتوب على جدرانها الخارجية كلمة "آريرانغ" باللغات الكورية والإنغليزية والعربية والهيروغليفية.

وتتكون جدرانها الداخلية من 5 آلاف و16 رسمة مليئة بأحلام وأمنيات الناس في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك نازحو الحرب الكورية والأطفال واللاجؤون.

وتمت طباعة تلك الرسومات على لوح طوله 20 سنتيمترا وطوله 20 سنتيمترا بحيث تكون جميعها معلقة على هيكل فولاذي لتهتز وتضرب بعضها البعض عندما تهب رمال الصحراء وتصدر أصواتا.

يذكر أن الفنان كانغ مشهور بأعمال التركيبات الكبيرة التي تضم آلاف أو عشرات الآلاف من اللوحات أو الرسائل المرسومة على لوحات قماشية صغيرة مربعة يبلغ عرضها وطولها 3 بوصات.

وقد بدأ عمله أمام الأهرام بمشروع العام الماضي في جامعة عين شمس في القاهرة، حيث كتب عدد من طلاب الجامعة "ما أعرفه" باللغة الكورية. وباستلهام تجاربه في ذلك الوقت، استخدم الفنان العناصر المعمارية للمعابد المصرية.

وأكمل العمل باستخدام اللغات الإنغليزية والعربية والهيروغليفية بالإضافة إلى اللغة الكورية ليعكس الموضوع العام لهذا المعرض، وهو "الحضارة التي تربط الماضي والحاضر والمستقبل".

وقال الفنان كانغ إنه يأمل في أن يتعاطف الجمهور بواسطة عمله مع أحلام وتحديات العديد من الأشخاص الآخرين ويجدوا الشفاء في قلوبهم.

ومعرض "الأبد هو الآن" معرض فني معاصر في مصر ويصادف عامه الرابع هذا العام. وبالإضافة إلى الفنان الكوري يشارك في معرض هذا العام 12 فنانا من مختلف الدول ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى السادس عشر من هذا الشهر.