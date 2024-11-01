الشارقة تهتم بتقنيات كاكاو موبيليتي

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استضافت شركة "كاكاو موبيليتي" الكورية وفدا من "دائرة الشارقة الرقمية" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدمت تكنولوجيا التنقل المتطورة لديها، واستكشفت إمكانيات التعاون المستقبلي مع "دائرة الشارقة الرقمية".

يذكر أن هذه الزيارة جاءت بناء على طلب من إمارة الشارقة التي تسعى إلى إنشاء بنية تحتية ذكية وتنفيذ التحول الرقمي.

وحضر هذا الحدث، الذي أقيم في المقر الرئيسي للشركة الكورية في منطقة "بان كيو" يوم 8 من الشهر الماضي، 8 مسؤولين من دائرة الشارقة الرقمية، بمن فيهم مديرها الشيخ سعود بن سلطان القاسمي.

وقدمت كاكاو موبيليتي رؤيتها في تقنيات التنقل المستقبلية مثل القيادة الذاتية والروبوتات والتوائم الرقمية وحالات تطبيق الخدمات الفعلية ذات الصلة.

وتفقد الوفد الإماراتي بشكل مباشر نظام الخرائط المتنقلة والسيارات ذاتية القيادة المطبقة بتكنولوجيا الشركة الخاصة، كما شاهد عرضا توضيحيا لخدمة التوصيل بالروبوت "برينغ BRING" الذي يعمل داخل مبنى الشركة بالفعل.

وأبدى الوفد الإماراتي اهتماما كبيرا بتوسع الشركة الكورية في الخارج استنادا إلى تكنولوجيا القيادة الذاتية، وخدمة الاتصال العالمية للسيارات، والبيانات المتنقلة الضخمة، والخبرات التشغيلية.

وعلى وجه الخصوص، توجه بالكثير من الأسئلة عن التكنولوجيا والبنية التحتية التي تتيح القيادة الذاتية في البيئات الحضرية المعقدة.

كما ناقش الجانبان سبل التعاون لتوفير خدمات التنقل المستقبلية في إمارة الشارقة.