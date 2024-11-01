تنظيم معسكر الشباب الكوري الإفريقي في مصر

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قالت المؤسسة الكورية الإفريقية مؤخرا إنها نظمت بالتعاون مع بلدية "تشون تشُن" في مقاطعة كانغ وان الكورية "معسكر الشباب الكوري الإفريقي" لعام 2024 في العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من الرابع وحتى الثاني عشر من أكتوبر الماضي.

ويُعقد هذا الحدث سنويا منذ عام 2019 لتطوير مهارات الاتصال الدولي والمواطنة العالمية لدى الشباب، ولزيادة التفاهم والتعاطف بين البلدين.

وقام المشاركون الشباب الكوريون بتقديم تاريخ كوريا وثقافتها التقليدية وشاركوا في مختلف الأنشطة مثل الحرف اليدوية ورقصات الكيبوب مع الشباب المشاركين المصريين.

واستمتع الشباب الكوريون بقضاء وقت مع طلاب قسم الدراسات الكورية بجامعة عين شمس للتفاهم مع بعضهم البعض من خلال برامج مختلفة، مثل زيارة سوق تقليدية معا.

كما زار الشباب الكوريون السفارة الكورية في مصر للتعرف على وظائف السفارة ودور الدبلوماسيين هناك. وزاروا أيضا الشركة الناشئة المصرية "إم إن تي - حالا MNT-Halan " والمكتب المصري لبنك التنمية الأفريقي، للاستماع إلى قصص من الميدان.

وقال السفير الكوري لدى مصر "كيم يونغ هيون" إنه يأمل في أن يستمر شباب البلدين في إبداء الاهتمام بكوريا وإفريقيا ولعب دور في تعزيز العلاقات الكورية الإفريقية.