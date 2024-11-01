ندوة متعمقة حول الأزمة في الشرق الأوسط

ⓒ Asiatic Research Institute, Korea University

نظم مركز دراسات الشرق الأوسط والدراسات الإسلامية في معهد البحوث الآسيوية التابع لجامعة كوريا بالتعاون مع المكتب الكوري لأبحاث الاتجاهات والاستشارات، ندوة تحت عنوان " آفاق واستعدادات الأزمة في الشرق الأوسط" يوم 30 في أكتوبر.

وخلال الندوة، قدّم العديد من العلماء الكوريين البارزين في مجال دراسات الشرق الأوسط بحوثهم الخاصة، حيث قدم البروفسور "صونغ إيل كوانغ " من جامعة "صو كانغ"، بحثا بعنوان " آفاق العلاقات الإيرانية الإسرائيلية".

كما قدم الباحث الكبير "لي كوان هيونغ " من المعهد الكوري للسياسة الاقتصادية الدولية، بحثا آخر بعنوان "عوامل الخطر التي تهدد الاقتصاد الكوري في الشرق الأوسط". وأخيرا قدم البروفسور "كيم دوك إيل" من جامعة كوريا بحثه المعنون بـ"محور المقاومة، حزب الله".

وبعد ذلك، علق عدد من المناقشين المحددين بمن فيهم الأمين العام السابق للجمعية الكورية العربية "ما يونغ سام "، والسفير الكوري السابق لدى السعودية "بارك جون يونغ"، والباحثة الكبيرة "جانغ جي هيانغ" من معهد آسان للدراسات السياسية، والبروفسور "كيم جونغ دو " من جامعة كوريا، تعليقات قيمة على تلك البحوث، وأجروا معا مناقشات معمقة لاستكشاف الحلول الممكنة للأزمة.