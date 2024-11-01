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ستُقام فعاليات متنوعة ضمن برنامج "مكتبة سيول المفتوحة" حتى اختتام البرنامج قبل حلول موسم الشتاء. وهذا البرنامج ظل يُنفذ لبناء ثقافة القراءة في الهواء الطلق في مختلف أرجاء العاصمة سيول بما في ذلك سيول بلازا، وميدان كوانغ هوا مون، ومنطقة جدول تشونغ كيه المائي.

وقد صرحت بلدية سيول مؤخرا بأنها ستقيم فعاليات خاصة لاختتام برنامج هذا العام تحت شعار "وداعا للحظة، مكتبة سيول المفتوحة" خلال الفترة من السابع وحتى العاشر من شهر نوفمبر الجاري.

ومن المقرر أن تعمل المكتبة المفتوحة التي تصادف هذا العام عامها الثالث حتى العاشر من هذا الشهر، وسوف يتم تشغيلها مجددا في شهر أبريل من العام القادم.

وفي كل من السابع والتاسع من هذا الشهر، سيقام مسرح العشب على خشبة المسرح الدائمة في سيول بلازا للقراءة.

وسيتم تقديم عرض لفرقة الجاز الأمريكية الماهرة "لون بلانتون" في الساعة الثانية عشرة من نهار السابع، بينما سيتم تقديم عرض لفرقة "ذا إم سي أوكسترا" وهي أول فرقة أوركسترا كورية متخصصة في الأعمال المسرحية الموسيقية، في الساعة الخامسة من بعد ظهر التاسع.

وفي ساحة الكتب في منطقة كوانغ هوا مون سيتم تنظيم عرض رومانسي ومسرح رومانسي في الفترة من الثامن وحتى العاشر من الشهر الجاري. وفي يوم الثامن ستتم إقامة عرض "دي جيه"، بينما سيتم يومي التاسع والعاشر عرض فيلمي "إجازة رومانسية" و"إذا فقط".

ومن بين المواطنين الذين يحجزون مسبقا لمشاهدة الفيلمين، سيتم أيضا تزويد 300 شخص يُحضِرون أكوابا، بمشروبات ساخنة على أساس أسبقية الحضور.

أما في ساحة الجدول المائي الصافي بمنطقة جدول تشونغ كيه والتي بدأ تشغيلها رسميا لأول مرة هذا العام، فسوف يقام عرض للمطربتين "بالدو 발듀" في العاشر من هذا الشهر، الأمر الذي سيلون المنطقة بالموسيقى الجميلة التي يمكن لجميع الأعمار من المواطنين الاستمتاع بها.