ⓒ YONHAP News

قبل أيام، برز شخص تاريخي غير معروف كثيرا لدى الكوريين بشكل مفاجئ وهو "نام بيونغ تشول" وهو كاتب وموظف حكومي وفلكي وعالم رياضيات عاش في القرن التاسع عشر.

فقد ورد إلينا خبر يفيد بتسمية فوهة غير مسماة وموجودة على الجانب الخلفي من القمر باسم "فوهة نام بيونغ تشول".

ومن المثير للاهتمام عملية التسمية هذه. وحاليا يعمل فريقُ أبحاث حمولة المجال المغناطيسي بجامعة كيونغ هي الكورية بالتعاون مع جامعة سانتا كروز الأمريكية، على الكشف عن "المجال المغناطيسي غير الطبيعي" الموجود على القمر بواسطة أول مسبار قمري كوري "دانوري".

ويشير المجال المغناطيسي إلى المساحة التي تعمل فيها القوة المغناطيسية. ويوجد داخل الأرض نواة ضخمة تشكل مجالا مغناطيسيا. وبفضل هذا، يمكن للأشخاص العثور على الاتجاه باستخدام البوصلة في أي مكان في العالم.

وظل الفريقان الكوري والأمريكي يُوليان اهتماما بـ"الفوهة غير المسماة على الجانب الخلفي من القمر" المنشورة في المجلة الأكاديمية الدولية "نيتشر" في عام 2021.

وتتميز هذه الفوهة التي يبلغ قطرها 132 كيلومترا بأن المجال المغناطيسي الداخلي فيها أقوى من المجال المغناطيسي المحيط بها.

واقترح الفريق الأمريكي على الفريق الكوري تسمية هذه الفوهة باسم عالم كوري. ولهذا سأل الفريق الكوري "يانغ هونغ جين" مديرَ مركز أبحاث علم الفلك العالي في المعهد الكوري لعلوم الفلك والفضاء عن اسم مناسب.

وكان أول شخص فكر فيه السيد "يانغ" هو الملك سيجونغ، الذي قاد اختراع الأدوات الفلكية المختلفة وتطوير علم الفلك إلى مستوى عالمي خلال فترة مملكة جوسون الكورية.

لكنه تردد في استخدام اسم الملك في تسمية "الجانب الخلفي من القمر" وليس الجانب الأمامي الذي يمكن للبشر رؤيته. واعتقد أنه من المناسب أن يتم تسمية الجانب الخلفي باسم عالم لم يكن معروفا جيدا حتى الآن.

لهذا فإن الشخص الذي تبادر إلى ذهنه هو "نام بيونع تشول" الذي كان موظفا حكوميا شغل مناصب كبيرة، وفي نفس الوقت حقق إنجازات عظيمة كعالم فلك وعالم رياضيات.

ومن الأسباب الأخرى في ذلك، نشرُ ورقة علمية عن أداة قياس الكرة السماوية "هون تشون اوي" التي أنتجها "نام" في مجلة أكاديمية معترف بها دوليا في عام 2006، حيث تم تسليط الضوء على حقيقة أنه كان عالما فلكيا ورياضيا كوريا تم تقديمه رسميا إلى المجتمع الأكاديمي الدولي.

وأخيرا، تمت الموافقة على الاسم الموصى به، وهو "فوهة نام بيونغ تشول"، بموافقة الاتحاد الفلكي الدولي في الرابع عشر من شهر أغسطس الماضي.