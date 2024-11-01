حظر استخدام الهواتف الذكية في المدارس الكورية يكتسب زخما

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بالتوازي مع ظهور اعتماد الشباب على الهواتف الذكية كمشكلة اجتماعية خطيرة، تتزايد الدعوات المطالبة بفرض حظر كامل على استخدام الهواتف الذكية في المدارس.

ويرجع السبب في ذلك إلى أن الاستخدام المفرط للهواتف المحمولة له تأثير سلبي على تعلم الطلاب واستقرارهم العاطفي إلى جانب تعطيل الفصول الدراسية.

كما أن هناك سببا آخر يتمثل في زيادة الوعي بخطورة ارتفاع عدد ضحايا الجرائم الجنسية العميقة.

بالفعل، فقد اتخذت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قرارا مؤخرا ينص على أن جمع كل الهواتف المحمولة للطلاب في المدارس المتوسطة والثانوية من أجل منع استخدامها في أثناء الدروس، لا يمكن اعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان.

كما توصل السياسيون والحكومة إلى توافق في الآراء حول إصدار مشروع قانون لحظر استخدام الهواتف الذكية في المدارس، الأمر الذي جعل حظر الهواتف الذكية في المدارس يكتسب زخما.

في الوقت الحالي، لا توجد قواعد تتعلق باستخدام الهواتف المحمولة في المدارس الكورية. ولهذا السبب، تحدث صراعات بشكل متكرر في المدارس بين الطلاب الذين يرغبون في استخدام الهواتف الذكية، والمعلمين الذين يحاولون إيقافها.

وعلى مدار السنوات العشر الماضية، تم تقديم أكثر من 300 شكوى بخصوص جمع الهواتف المحمولة للطلاب إلى لجنة حقوق الإنسان. وحتى الآن، اعتبرت لجنة حقوق الإنسان أن جمع الهواتف المحمولة للطلاب يعد انتهاكا لحقوق الإنسان.

إلا أن اللجنة ألغت مؤخرا قرارها السابق بعد أن رأت خطورة انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن استخدام الهواتف المحمولة في المدارس، مثل التنمر عبر الإنترنت والتصوير غير القانوني للمعلمين.

وقد تم بالفعل اقتراح قانون ذي صلة في البرلمان الكوري، حيث اقترح النائب عن حزب قوة الشعب الحاكم "جو جونغ هون" تعديلا على قانون التعليم الابتدائي والثانوي في شهر أغسطس الماضي لتقييد استخدام الأجهزة الذكية في المدارس.

وأنشأ مشروع القانون المعدل بندا جديدا ينص على أنه يجب على الطلاب عدم استخدام الأجهزة الذكية في المدارس، لكنه أوضح أنه يمكن استخدامها إذا سمح بذلك مدير المدرسة أو هيئة التدريس لأغراض تعليمية، وللاستجابة لحالات الطوارئ، وما إلى ذلك.

وتدعم وزارة التعليم أيضا الحاجة إلى مشروع هذا القانون حيث أشارت إلى أن خدمات مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثير سلبي على تطور ذكاء الطلاب وإدراكهم وصحتهم العقلية، مشيرة إلى أن الطلاب يتعرضون بشكل كبير لمحتويات ضارة وغير قانونية بالإضافة إلى العنف السيبراني الجنسي.

وأضافت أنها تتفق تماما مع غرض تعديل القانون لتقييد استخدام الأجزة الذكية في المدارس.