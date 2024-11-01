رواج تسلق الجبال الكورية بين الأجانب

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يعتبر الخريف موسما مناسبا لتسلق الجبال في كوريا من أجل ممارسة الرياضة والتمتع بالمناظر الطبيعية الجميلة. لكنّ الكوريين الذين يتسلقون الجبال هذه الأيام يشعرون بالدهشة بسبب وجود كثرة المتسلقين الأجانب.

فقد اتضح أن الأجانب يمثلون ما بين 20 إلى 30 % من إجمالي المتسلقين في نهايات الأسبوع في العديد من الجبال بالعاصمة مثل "بوك هان" وكوانغ أك" و"إين وانغ".

ويمكن هناك سماع مختلف اللغات الأجنبية، مثل الإنغليزية والفرنسية والألمانية واليابانية والصينية، ولغات آسيا الوسطى وشمال أوربا.

ليس ذلك في العاصمة سيول فقط، حتى إن البعض يقول إنهم يشعرون في جبال "سوراك" و"هالّا" و"جيري" الكورية، وكأنهم يتسلقون جبل "مون بلان" أو سلسلة جبال "بيرينيه" في أوربا.

وقال أحد متسلقي الجبال إنه سافر إلى جبل سوراك في شرق البلاد الشهر الماضي حيث وجد أن نصف متسلقي الجبال كوريون وحتى صخرة "هُن دُل باوي"، ولكن على الطريق الوعر المؤدي إلى صخرة "اول سان باوي" وسلسلة الديناصورات، كان ما بين 80 إلى 90 % منهم أجانب.

وتُعرف صخرة "اول سان باوي"، وهي أكبر جبل صخري في شرق البلاد، بين الشباب الأجانب بأنها "أجمل مكان في العالم، وتطل على وسط مدينة سوك شو والبحر الشرقي.

وأحيانا نسمع أخبار عن حوادث تعرّض لها هؤلاء المتسلقون الأجانب.

فمثلا في شهر أكتوبر الماضي، أجرى رجل سويدي تلقى مكالمة هاتفية من صديقته السويدية التي سقطت من على جبل في كوريا، مكالمة دولية لمكتب للإنقاذ في مقاطعة كانغ وون وطلب إنقاذها باللغة السويدية.

إذن، لماذا يا تُرى يحظى تسلق الجبال في كوريا بشعبية كبيرة؟ الأجابة على ذلك ببساطة هي أنه يوجد الكثير من الجبال في كوريا.

فالجبال تمثل 70% من مساحة الأراضي الكورية، وهذا أكثر من ضعف المتوسط العالمي الذي يبلغ 30 %.

وتقع معظم المدن الكبرى في أمريكا وأوربا على سهول، لهذا فإن تسلق جبل في منتزه وطني يستغرق عدة أيام للسفر. وهناك العديد من الجبال في اليابان أيضا، لكن مسارات المشي لمسافات طويلة، خطيرة، لذلك غالبا ما يذهب السكان المحليون في نزهات عند سفح الجبال بدلا من المشي لمسافات طويلة.

ولكن في كوريا، حتى من وسط المدينة، يمكن الوصول إلى معظم الجبال في غضون 30 إلى 40 دقيقة بواسطة مترو الأنفاق أو الأوتوبيسات. ويمكن أيضا زيارة جبال "سوراك" و"جيري" في رحلة يومية من سيول باستخدام وسائل النقل العام.

وإذا تسلقنا الجبل بهذه الطريقة، يمكننا الاستمتاع على قمته بمشاهدة غابات من المباني، ومجمعات الشقق الشاهقة، والقصور القديمة.

ولذلك يُقال إن رؤية سيول من منطقة كانغ نام وميدان كوانغ هوا مون فقط يعتبر مضيعة للوقت، فالسحر الحقيقي لكوريا هو الجبال.

وهذه الأيام تحظى الصور التي تلتقط مناظر رائعة لتسلق الجبال الكورية بشعبية كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأن الجبال تَظهر طبقة فوق طبقة وهناك العديد من المنحدرات ذات الأشكال الغريبة.

وعلى وجه الخصوص، تعتبر صور غروب الشمس والتسلق ليلا مع منظر الليل لوسط مدينة سيول في الخلفية، مشاهد ساحرة يصعب رؤيتها في أي مكان آخر في العالم.

كما أن المتسلقين الأجانب مندهشون أيضا من إمكانية شراء كوب راميون وآيس كريم في الأعلى، وأن هناك دورات مياه في كل مكان، وأن السلالم والدرابزين مثبتة على الجدران الصخرية شديدة الانحدار.