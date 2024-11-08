تعبير سنغ كوان عضو فرقة سيفنتين عن شعوره الصريح عن قضية كشف الوثيقة الداخلية لشركة هايب الترفيهية

أثارت اللجنة البرلمانية للثقافة والرياضة والسياحة خلال التفتيش الذي أجرته يوم 24 أكتوبر، شكوكا نحو شركة HYBE للترفيه بشأن مشاركة وثيقة داخلية باسم "تقرير أسبوعي لصناعة الموسيقى" تحمل تقييمات ملامح وجوه فناني الأيدول الذين ينتمون إلى الشركات الترفيهية الأخرى بعبارات مثيرة وغير ملائمة. وتم كشف بعض محتويات تلك الوثيقة لعامة الناس مما أثار جدلا كبيرا بين عشاق الكيبوب وتدفقت الانتقادات وردود الفعل القوية على الشركة.





لهذا، قدم الرئيس التنفيذي للشركة السيد لي جيه سانغ، اعتذارا رسميا على موقعها الإلكتروني الرسمي يوم 29 أكتوبر، حيث قال: "التقرير تم إعداده بهدف معرفة المستجدات والقضايا الراهنة في صناعة الموسيقى وردود أفعال المعجبين عنها. لذلك شاركناه مع كبار المسؤولين للشركة فقط، لكننا نعترف بأن المحتويات غير ملائمة جدا". وأضاف قائلا: "لذلك أوقفتُ إعداد تلك الوثيقة وتداولها وأشعر بالمسؤولية الكبيرة والأسف الشديد والذنب أمام الفنانين والمسؤولين الأبرياء الذين تم إساءة فهمهم وإيذاؤهم".





ولكن قبل ذلك الإعلان، عبّر عضو فرقة SEVENTEEN سنغ كوان، عن شعوره الصريح عن هذه القضية عبر السوشيال ميديا حيث قال: "لن أصمت أمام ما يجري من أجل المعجبين وزملائي. لم نواصل أنشطتنا الفنية بكل سهولة وراحة لدرجة أنكم تحكموننا كما تريدون. شعرنا بالألم والإحباط كثيرا وحاولنا التغلب على ذلك وبذلنا كل ما في وسعنا لنقدم الأفضل إلى المعجبين على الساحة. لسنا منتجاتكم. ولا تعتبرونا ككائنات يمكن استخدامها والاستمتاع بها كما تريدون".