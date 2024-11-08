الرئيس يون يتسلم أوراق اعتماد سفير البحرين الجديد لدى سيول

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تسلم الرئيس الكوري "يون صوك يول" يوم الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي أوراق اعتماد "سعود حسن النصف" سفيرا فوق العادة ومفوضا للبحرين لدى كوريا الجنوبية.

وخلال مراسم تقديم أوراق اعتماده، أكد السفير البحريني على أهمية دعم وتعزيز العلاقات الوطيدة التي تربط البحرية وكوريا الجنوبية على كافة المستويات، بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما الصديقين.

وأعرب عن اعتزازه بالعلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، والتي تستند على أسس التعاون البنّاء والاحترام المتبادل، مؤكدا حرص البحرين على تنميتها والارتقاء بها إلى مستويات أرحب بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين وشعبيهما.

وبدوره، هنأ الرئيس "يون" سعادة السفير البحريني بمناسبة تعيينه، مؤكدا دعم جهوده الدبلوماسية.