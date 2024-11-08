مطار القاهرة يستقبل أولى رحلات الطيران العارض من كوريا الجنوبية

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في ضوء تكليفات "شريف فتحي" وزير السياحة والآثار المصري، واستراتيجية الوزارة بفتح أسواق سياحية جديدة وجذب المزيد من الحركة السياحية الوافدة من الأسواق المستهدفة إلى المقاصد السياحية في مصر، استقبل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بمطار القاهرة أولى رحلات الطيران العارض لشركة "آسيانا" الكورية للخطوط الجوية وعلى متنها 311 سائحا كوريا.

وكان في استقبالهم "نسرين عثمانلي" مستشارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي لشؤون مطار القاهرة الدولي، وأعضاء مكتب الهيئة بالمطار.

وقدموا للسياح الوافدين من كوريا بعض الورود والهدايا التذكارية والمواد الدعائية عن الوجهات السياحية المختلفة في مصر وما تزخر به من مقومات سياحية متنوعة. كما تم توفير كافة التسهيلات اللازمة للركاب لإنهاء إجراءات وصولهم بكل سهولة ويسر.

ومن جانبه، أوضح "عمرو القاضي" رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن هذه الرحلة تأتي تتويجا للجهود المبذولة للترويج للمقاصد السياحية المصرية في الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، خاصة السوق الكورية.

وكانت الهيئة المصرية قد نظمت أنشطة ترويجية خلال الفترة الماضية في كوريا الجنوبية، وآخرها المشاركة في المعرض السياحي الدولي الذي أقيم في سيول في شهر مايو الماضي.

ومن المقرر أن تقوم شركة "آسيانا" للخطوط الجوية بتسيير هذه الرحلات بشكل منتظم يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع خلال الموسم السياحي الشتوي، وحتى نهاية شهر مارس من العام القادم، بإجمالي 42 رحلة، وبطاقة استيعابية تبلغ 311 مقعدا لكل رحلة.

وأضاف "عمر القاضي" الرئيس التنفيذي للهيئة أنه وفقا للدراسات، سيزور مصر خلال الموسم السياحي الشتوي ما يقرب من 12 ألف سائح كوري عبر هذه الرحلات.