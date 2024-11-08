أسباب اختيار شركة كيا للسعودية كموقع للكشف عن أول سياراتها البيك أب

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كشفت شركة "كيا" الكورية يوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي عن أول سياراتها البيك أب، وهي السيارة "كيا تاسمان موديل 2025" التي تطل على العالم لأول مرة رسميا، في معرض جدة للسيارات.

ومن المتوقع أن تغير "كيا تاسمان" قواعد المنافسة في فئة سيارة البيك أب ليس فقط في دول الخليج العربي بل على مستوى العالم أيضا.

وقد حصلت الشاحنة "تاسمان" التي تم الكشف عنها بعد 4 سنوات من تطويرها، على شخصية وحشية تناسب الطرق الوعرة وظروف القيادة الصعبة، وهو ما تشتهر به منطقة الخليج العربي، خاصة المملكة العربية السعودية.

كما تتميز "تاسمان" بحصولها على مجموعة مثالية من التجهيزات التقنية المتطورة واللمسات التكنولوجية التي تعزز الراحة والرفاهية والقيادة الآمنة.

ونتيجة لحرص شركة "كيا" الكورية على منح أول بيك أب في تاريخها شخصية فريدة، جاءت "كيا تاسمان" مع لغة تصميم تعكس الصلابة وقوة الأداء التي تقدمها في ظروف القيادة القاسية.

ومن جانبه، قال "كريم حبيب" نائب رئيس شركة "كيا" المسؤول عن تصميم السيارات، وهو لبناني الأصل، إن تصميم "تاسمان" يتميز بالانسجام بين نمط الحياة والمنفعة، ويلبي أذواق العملاء الذين يحبون المغامرة في ظروف القيادة القاسية.

ويتساءل الناس لماذا اختارت شركة "كيا" المملكة العربية السعودية كموقع للكشف عن أول سياراتها البيك أب؟ ويرجع السبب في ذلك إلى الطلب العالي على سيارات البيك أب في دول الشرق الأوسط بسبب خصائصها الجغرافية، كما أن السعودية تعد أكبر سوق للسيارات في الشرق الأوسط.

في الواقع، بدأت شركة "كيا" تتمتع بزيادة في حجم مبيعات سياراتها بوتيرة سريعة في المملكة العربية السعودية، واحتلت المرتبة الثالثة هذا العام من حيث الحصة في سوق السيارات السعودية، بعد أن كانت في المرتبة السادسة في عام 2022.

ومن المتوقع أن يتم إطلاق الشاحنة " كيا تاسمان" في السوق السعودية خلال النصف الثاني من العام القادم، بعد أن يتم طرحها في كوريا الجنوبية خلال النصف الأول.