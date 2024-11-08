مركز العلوم الإنسانية التابع لجامعة سيول ينظم مهرجان دُنغ شيل دُنغ شيل آسيا الثقافي

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قام مركز العلوم الإنسانية الإقليمية التابع لمعهد الدراسات الآسيوية بجامعة سيول الوطنية يوم الجمعة الماضي بتنظيم مهرجان الثقافة الآسيوية المعروف

باسم مهرجان "دُنغ شيل دُنغ شيل آسيا الثقافي" تحت عنوان "غرب آسيا وكوريا الجنوبية: القفز نحو مستقبل جديد".

وقد أطلق المركزُ هذا المهرجانَ في عام 2020 ضمن جهوده الرامية إلى تعريف الكوريين والأجانب بالثقافة الآسيوية من خلال تنظيم فعاليات متنوعة، منها جلسات حوارية ومعارض عن الثقافة الآسيوية وتجربتها، بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة.

وضمن نسخة المهرجان الخامسة هذا العام، أقيم في الأول من نوفمبر معرض عُماني لتعريف الجمهور الكوري بتاريخ سلطنة عمان وثقافتها وإلقاء الضوء على العلاقات الكورية العمانية، احتفالا بمرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينها وبين كوريا الجنوبية.

وكان هذا المعرض فرصة لأن يتعرف الجمهور الكوري على أهمية توسيع آفاق التعاون بين كوريا الجنوبية وسلطنة عمان لتشمل مجالات السياحة واللوجستية والمصائد والطاقة المتجددة والصناعة الثقافية، بعد أن كانت مقتصرة على التبادلات الاقتصادية.

وفي الجلسة الأولى من المهرجان، ألقى السفير العماني لدى كوريا الجنوبية "زكريا بن حمد السعدي" محاضرة تحت عنوان "لمحة عن سلطنة عمان: ماضيها وحاضرها". وفي ختام المحاضرة تم تقديم بعض الأطعمة والحلويات العمانية للمشاركين.

وضمن الجلسة الثانية من المهرجان، قام الدكتور "غويكسيل تركيجو" رئيس معهد الدراسات الكورية التابع لجامعة إرجييس التركية الوطنية بإلقاء محاضرة عن الدراسات الكورية في غرب آسيا، بينما ألقى الدكتور "صلاح الدين علي الجبيلي" الأستاذ في القسم العربي بجامعة هانكوك الكورية للدراسات الأجنبية محاضرة عن دراسات غرب آسيا في كوريا الجنوبية.

وفي الجلسة الثالثة والأخيرة، تمت مناقشة التفاعل بين كوريا وغرب آسيا في مجالات الثقافة والهجرة والتعليم.

وشارك في هذه المناقشة كل من "لؤلؤة بيه جونغ أوك" من القسم العربي بالكي بي إس ورلد راديو، و"عبد القدوس ناهد" التي تدرس التاريخ في جامعة سونغ كيون كوان الكورية ولا يون أوو الناشط في مركز نعومي للاجئين.