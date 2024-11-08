منتدى الأعمال الكوري البحريني السادس يختتم أعماله في سيول

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نظّمت جمعية رجال الأعمال البحرينية وجمعية الصداقة الكورية البحرينية، بالتعاون مع السفارة الكورية لدى البحرين وسفارة البحرين لدى كوريا، يوم الثلاثين من شهر أكتوبر الماضي في سيول، النسخة السادسة من منتدى الأعمال الكوري البحريني، بمشاركة غرفة تجارة وصناعة البحرين وحضور السفير البحريني لدى سيول "سعود حسن النصف" وأكثر من 60 من أصحاب الأعمال الكوريين والبحرينيين.

وفي كلمة ألقاها في المنتدى، أكد رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية وجمعية الصداقة البحرينية الكورية "أحمد بن هندي" أن المنتدى يعد منصة فريدة لتبادل الخبرات والأفكار، واستكشاف الفرص الاستثمارية، والربط بين قطاعي الأعمال في البلدين، ومناقشة فرص تعزيز التجارة البينية والتعريف بالإمكانات والفرص المتاحة في كلا الجانبين.

وأشاد "بن هندي" بما تشهده العلاقات التجارية من نمو مضطرد في مختلف القطاعات التجارية في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التجارة بين البحرين وكوريا الجنوبية حوالي 653 مليون دولار في العام الماضي.

كما أشاد بافتتاح مقر السفارة البحرينية في كوريا الجنوبية، وبنتائج المباحثات الثنائية بين دول مجلس التعاون الخليجي وكوريا لتوقيع اتفاقية للتجارة الحرة، مؤكدا على ضرورة فتح خطوط طيران مباشرة بين سيول والمنامة من أجل تعزيز السياحة والتجارة بين البلدين.

وأوضح "بن هندي" أن زيارة الوفد التجاري البحريني إلى سيول تؤكد الرغبة المتبادلة لإقامة مشاركة أوثق وتوسيع نطاق الاستثمار المشترك، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذكاء الاصطناعي والابتكار، والرعاية الصحية، والسياحة العلاجية، والطاقة.