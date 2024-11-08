إقامة معرض في قطر حول النساء الغوّاصات في جزيرة جيجو

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افتتحت المؤسسة العامة القطرية للحي الثقافي "كتارا" يوم الاثنين الماضي معرض جيجو هينيو الذي تنظمه بالتعاون مع السفارة الكورية لدى قطر، بمناسبة الاحتفال بمرور 50 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين كوريا الجنوبية ودولة قطر.

وتم افتتاح المعرض الذي يستمر انعقاده حتى الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري، بحضور مدير متحف قطر الوطني "عبد العزيز بن حمد آل ثاني"، والسفير الكوري لدى قطر "يون هيون سو"، ونائب المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي "سيف سعد الدوسري"، وعدد من السفراء المعتمدين لدى قطر.

ويضم معرض جيجو هينيو 32 لوحة تصويرية تسلط الضوء على تاريخ البحار في كوريا الجنوبية، والنساء اللاتي يعملن في الغوص وإعداد المأكولات البحرية.

ويتضمن المعرض، الذي يأتي أيضا ضمن فعاليات مهرجان "كتارا" الرابع عشر للمحامل التقليدية، أدوات أثرية بحرية، بالإضافة إلى ملابس الغوص التي كانت ترتديها النساء في هذه المهنة، وملابس الغوص التي كان يرتديها الرجال في قطر.

تجدر الإشارة إلى أنه قد تم تصنيف جزيرة جيجو الكورية كمحمية للمحيط الحيوي في عام 2002، وكتراث طبيعي عالمي في عام 2007، وتم اختيارها كحديقة جيولوجية عالمية في عام 2010.

كما أدرجت ثقافة "جيجو هينيو" أي النساء الغواصات في جزيرة جيجو، ضمن القائمة التمثيلية لليونسكو للتراث الثقافي غير المادي للبشرية في عام 2016.