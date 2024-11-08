الدكتور محمود عبد الغفار: سفير الثقافة والأدب الكوري في مصر





عبر الهاتف الدولي بين العاصمة الكورية سيول والعاصمة المصرية القاهرة، يتحدث للقسم العربي الدكتور محمود عبد الغفار أستاذ الأدب المقارن بكلية الآداب بجامعة القاهرة، قائلا إن فوز الكاتبة الكورية "هان كانغ" بجائزة نوبل مؤخرا هو فوز لجميع الكُتّاب والأدباء الكوريين، حيث انفتح الباب بذلك أمام عالمية الأدب الكوري.









ويضيف الدكتور محمود الذي درس الدكتوراه في جامعة "ميونغ جي" وترجم عددا من الأعمال الأدبية الكورية، منها رواية "النباتية" للكاتبة "هان كانغ"، أنه لم يتوقع أن تفوز بجائزة نوبل، مشيرا إلى أن المترجم يختار العمل الأدبي طبقا لرؤيته للقدرات الفنية والقدرة على التعامل مع اللغة.









ويحكي الدكتور محمود عبد الغفار عن انطباعه عن الكاتبة الكورية عندما التقى بها في معهد ترجمة الأدب الكوري، ويتحدث أيضا عن مضمون روايتها النباتية، التي فازت بجائزة "مان بوكر"، والانتقادات التي وجهت إليها. ويقارن الدكتور محمود بين البيئة الأدبية في كل من مصر وكوريا، مشيرا إلى وجود نظام مؤسسي في كوريا يساعد على تعريف العالم بالأدب الكوري، كما يقارن أيضا بين الترجمات الأدبية لدى الجانبين.

ويقول الدكتور محمود عبد الغفار إنه عندما كان يعيش في كوريا لمدة عشر سنوات كان يعتبر نفسه سفيرا للثقافة العربية، والآن يعتبر نفسه سفيرا للثقافة والأدب الكوري في مصر، مؤكدا أن كوريا بالنسبة له تمثل الوطن الجميل الذي يحلم أن تكون مصر مثله في المستقبل.

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