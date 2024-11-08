إعادة إصدار أغنية White Christmas للفنان Bing Crosby بالتعاون مع V

سيتم إصدار أغنية White Christmasمرة أخرى للفنان V بالاشتراك مع صاحب الأغنية الفنان العالمي الراحل الشهير بأغاني عيد الميلاد Bing Crosby في ٦ ديسمبر الساعة ٢ ظهرًا. قام V بإعادة غناء جزء من أغنية Bing Crosby الشهيرة White Christmas، والتي تم إصدارها عام ١٩٤٢ وما زالت محبوبة في جميع أنحاء العالم حتى يومنا هذا بأسلوبه الخاص.

الاهتمام متزايد حول هذا التعاون حيث كانت آخر مرة تم فيها إصدار الأغنية كدويتو قبل ٤٧ عامًا عند التعاون مع الفنان David Bowie في عام ١٩٧٧م، وهذا المشروع بدأ بسبب حب الفنان V المستمر لأعمال Bing Crosby مثل أدائه لأغنية النجم المعروفة It‘s Been a Long, Long Time على يوتيوب في عام ٢٠٢٢م.