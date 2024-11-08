معرض خاص لتوسيع وإعادة افتتاح الجناح الكوري في متحف شيكاغو

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في الجناح الكوري التابع لمتحف شيكاغو في ولاية إيلينوي الأمريكية يقام حاليا معرض خاص يتم فيه استعراض عدد من الكنوز التي يحتفظ بها المتحف الوطني المركزي الكوري احتفالا بتوسيع وإعادة افتتاح الجناح الكوري هناك.

وقال المتحف الوطني المركزي الكوري يوم الثامن من الشهر الجاري إنه يقيم معرض "الفنون الكورية" لإحياء ذكرى توسيع وإعادة افتتاح الجناح الكوري في متحف شيكاغو.

وفي الجناح الكوري الجديد الذي زادت مساحته بـ3 مرات بالمقارنة مع مساحته السابقة يتم تقديم جميع جوانب الثقافة الكورية.

يشار إلى أن شيكاغو مدينة لها علاقات عميقة بالثقافة الكورية، فقد أقيم المعرض الكولومبي العالمي في هذه المدينة الأمريكية لمدة 6 أشهر ابتداء من شهر مايو في عام 1893.

وشاركت فيه 46 دولة حول العالم، واستقطب المعرض 27 مليون زائر. وكان من بين الدول الـ 46 التي أدارت أجنحتها الوطنية، مملكة جوسون الكورية.

واعتبرت المملكة الكورية التي بدأت إقامة علاقات دبلوماسية مع العديد من الدول بعد إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع أمريكا في عام 1882، المعرض الدولي بمثابة فرصة مهمة للقاء مع المجتمع الدولي.

ولذا يمكن القول إن شيكاغو هي المكان الأول الذي بُذلت فيه الجهود للترويج رسميا لصورة مملكة جوسون أمام المجتمع الدولي.

ويقدم المعرض التذكاري الحالي لإعادة الافتتاح تاريخ كوريا الطويل ودينها وسياستها وثقافتها المادية تحت شعار "الفن الكوري".

ويستعرض عددا من مجموعات المتحف الوطني الكوري، بما في ذلك التاج الذهبي والحزام الذهبي من مقبرة "صو بونغ" وهما من الكنوز الثقافية الكورية، وشاشة تشيكّادو القابلة للطي، والخزف الأبيض، وعددا من مجموعات متحف شيكاغو، بما في ذلك تماثيل بوذا، وسيلادون كوريو، و الفن الحديث.

وانطلق هذا المعرض في الأول من هذا الشهر وسيستمر على مدار عامين تقريبا حتى شهر سبتمبر من عام 2026، لكن التاج الذهبي والحزام الذهبي وشاشة تشيكادو يمكن مشاهدتها في فترة المعرض الخاص الذي يستمر حتى شهر فبراير من العام القادم فقط.