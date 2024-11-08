العثور على خفاش أحمر أو ذهبي في جزيرة جيجو لأول مرة منذ 7 أعوام





تم العثور على خفاش أحمر، وهو من الأحياء التذكارية الطبيعية والأنواع المهددة بالانقراض، في جزيرة جيجو لأول مرة منذ 7 سنوات.

وقال مقر التراث العالمي في الجزيرة إنه وجد الشهر الماضي الخفاشَ الأحمر الذي كان في حالة سبات في كهف كيم نيونغ بالجزيرة الكورية، وهو أحد مواقع التراث الطبيعي العالمي التابعة لمنظمة اليونسكو.

وتعد الخفافيش الحمراء نوعا نادرا، وتعرف أيضا باسم "الخفافيش الذهبية"، ويبلغ طولها حوالي 4 إلى 6 سنتيمترات، وهي ذات جسم برتقالي داكن وجناحين أسودين.

وتم تصنيف تلك الخفافيش كمادة طبيعية في عام 2005، وكحيوان بري مهدد بالانقراض من الدرجة الأولى ومن الأنواع المهددة بالانقراض من قبل الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة. ومرت 7 سنوات على تأكيد وجود الخفافيش الحمراء في نفس الكهف عام 2017.

وأوضح مقر التراث العالمي أن كهوف الحمم البركانية في جزيرة جيجو تعد موطنا مهما لهذا النوع النادر مشيرا إلى التأكد من وجوده في كهف مان جانغ كول القريب من عام 2010 إلى عام 2019.

تجدر الإشارة إلى أن كهوف الحمم البركانية المسجلة كموقع للتراث الطبيعي العالمي لليونسكو، توفر بيئة جيدة للخفافيش للعيش فيها بسبب الغابات الكثيفة والطعام الوفير حول الكهوف.

وبالإضافة إلى ذلك، فهي تحافظ على درجة حرارة ثابتة ورطوبة عالية طوال العام، مما يوفر الظروف المثالية لمكان سبات الخفافيش.

وتدخل الخفافيش الحمراء في سبات في الأماكن العميقة مثل الكهوف، من شهر أكتوبر إلى شهر مايو من كل عام، وتلد فَرْخ أو اثنين في أواخر شهر يونيو إلى أوائل شهر يوليو.