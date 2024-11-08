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قالت منصة المجتمع المحلي "دانغ كُن" أمس إن العدد التراكمي للمشتركين فيها قد تجاوز 40 مليونا.

وقد وصل عدد مستخدميها النشطين إلى 20 مليونا شهريا، وتجاوز 13 مليونا أسبوعيا.

وقد انطلقت المنصة باسم دانغ كُن ماركت، ثم تم تغيير اسمها إلى دانغ كُن في الثالث والعشرين في شهر أغسطس من عام 2023.

وبدأت كمعاملة للبضائع المستعملة لمسافات قصيرة بناء على معلومات الموقع وتحولت الآن إلى منصة مجتمعية محلية لأسلوب الحياة.

وعلى الرغم من أن التجارة المستعملة لا تزال خدمة تمثيلية لها، إلا أنها تعمل أيضا على تعزيز الأنشطة الاقتصادية في المجتمع المحلي من خلال الخدمات الحياتية مثل خدمة "بيز بلوفيل" التي تربط بين المتاجر المحلية والمقيمين، وخدمة "دانغ كُن ألبا" التي توفر معلومات عن فرص العمل المؤقت.

كما أصبحت قناة اتصال لمشاركة المعلومات حول المجتمع المحلي من خلال خدمة "حياة المجتمع" التي يشارك فيها الجيران معلومات مفيدة، وخدمة "التجمعات" التي تدعم الاجتماعات عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت مع الجيران حسب الموضوع.

بالإضافة إلى ذلك، ظلت تسهم في تنشيط المناطق التجارية المحلية من خلال اكتشاف المتاجر المحلية والتوصية بها في فئات مختلفة مثل الطعام والمعيشة والصحة والتعليم.

وفي شهر نوفمبر من عام 2019، دخلت المنصة المملكة المتحدة لأول مرة تحت اسم "كاروت" بحيث تقدم خدماتها حاليا في أكثر من 1400 موقع في 4 دول، بما في ذلك كندا وأمريكا واليابان.

وفي كندا التي استخدمتها المنصةُ كقاعدة للدخول إلى سوق أمريكا الشمالية، تجاوز عدد المشتركين مليون مشترك في شهر مايو الماضي.