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من المتوقع أن تصعد الأديبة الكورية "هان كانغ"، أول من فاز من الكوريين بجائزة نوبل في الأدب، إلى خشبة المسرح من خلال تقديمها باللغة الكورية في حفل توزيع الجائزة الذي سيقام في العاشر من شهر ديسمبر القادم بالعاصمة السويدية ستوكهولم.





وقالت المترجمة "بارك اوك كيونغ" التي ترجمت بعض مؤلفات هان كانغ إلى اللغة السويدية إنها تلقت مؤخرا طلبا بترجمة آخر جملة من خطاب تقديم الفائزة في الحفل إلى اللغة الكورية.





وسوف يلقي أحد أعضاء الأكاديمية السويدية التي تختار الفائز بجائزة نوبل في الأدب، خطابا لتقديم الفائز قبل منح الجائزة له. وكما جرت العادة حتى الآن فمن المتوقع أن يتم التعبير عن آخر جملة لدعوة هان كانغ إلى خشبة المسرح بلغتها الأم "الكورية".





ومن المتوقع أن تلقي هان كانغ محاضرة باللغة الكورية. وفي كثير من الأحيان يتم إلقاء خطابات الجائزة لكل فئة، مثل جوائز الفيزياء والكيمياء والاقتصاد وعلم وظائف الأعضاء أو الطب، والتي تستمر حوالي 5 دقائق، باللغة الإنغليزية.





لكن خطابات جوائز الأدب في الأكاديمية التي يعمل فيها خبير في اللغة السويدية كعضو مدى الحياة، يتم تقديمها باللغة السويدية عادة. ولكن تتميز هذه الخطابات باختتام آخر جملة فيها بلغة الفائز بالجائزة.





ولا يتحدث الفائزون بجائزة نوبل في الأدب مباشرة في حفل توزيع الجوائز، بل يلقون محاضرة منفصلة للقراء في جميع أنحاء العالم، حيث ينقلون فيها أفكارهم حول استلام الجائزة، وينقلون أيضا أفكارهم حول الأدب والحياة.





وقد حظيت محاضرات الفائزين السابقين بجائزة نوبل في الأدب بالكثير من الاهتمام حيث تم نشرها منذ ذلك الحين ضمن كتب، مما جعل القراء في جميع أنحاء العالم يقرؤونها لفترة طويلة.





وبحسب موقع الأكاديمية السويدية، فإن هان كانغ ستلقي محاضرة باللغة الكورية يوم السابع من ديسمبر.