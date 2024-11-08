المهندس زياد سالم عقيل: الإذاعة جواز سفر للدخول إلى القلوب

عبر الهاتف بين العاصمة الكورية سيول والعاصمة الأردنية عَمّان، يتحدث مستمع القسم العربي القديم المهندس الزراعي/ زياد سالم عقيل، الحاصل على ماجستير في التغيرات المناخية، ويقول إن تأثيرات التغيرات المناخية تظهر في الأردن، خاصة في المجال الزراعي الذي صار يعاني من مشاكل متعددة، مشددا على ضرورة العمل للتغلب على المصاعب.









ويشير المهندس زياد إلى أن التعاون بين كوريا والأردن يشمل الجانب الزراعي، حيث يطبق الأردن الزراعة الذكية لتوفير المياه.

ويستذكر المهندس/ زياد سالم عقيل الاستماع إلى الإذاعات العالمية خلال فترة التسعينيات، ويقول إنه يتوق إليها، خاصة وأن الإذاعة بالنسبة له هي الجسر الواصل بين الثقافات المختلفة، حيث استطاع الحصول على معلومات كثيرة عن كوريا عن طريق راديو كوريا، كما حصل على أصدقاء كثيرين عن طريق الإذاعة.









ويؤكد على أن دور الإذاعة حاليا أهم، لأن الكلمة المسموعة تؤثر أكثر من الصور، حيث تتيح الفرصة للخيال أن يعمل، وبالتالي فهي من أهم وسائل الاستصال لبناء شخصية الإنسان، ويصف الإذاعة الكورية بأنها، بالنسبة للمستمعين، جواز سفر للدخول إلى بيوتنا وقبل ذلك إلى قلوبنا وأعماقنا.

ويطالب المستمع زياد سالم عقيل بإعادة تفعيل وتنشيط دور الإذاعة لزيادة اهتمام المستمعين بها وبدورها.

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