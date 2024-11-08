رحلة موسيقية إلى مصر القديمة في العاصمة سيول

ⓒ SEOUL PHILHARMONIC ORCHESTRA

من المتوقع أن يستمتع مواطنو سيول بالاستماع لأعمال موسيقية جميلة تتعلق بمصر القديمة في طريق عودتهم من العمل. فسوف تقيم فرقة الأوركسترا التابعة لبلدية سيول مساء اليوم "العرض الحواري في طريق العودة من العمل لعام 2024" في منطقة "نام ديه مون"، تحت شعار "مصر القديمة، رحلة موسيقية عبر الزمن".

وقد ظلت الفرقة تنظم هذا النوع من العروض الموسيقية الكلاسيكية مع الحوارات الثقافية منذ عام 2016 من أجل إسعاد المواطنين في طريق عودتهم من العمل.

ويُقدَّم عرض اليوم تحت قيادة الفنان "دافيد لي" نائب مايسترو الفرقة التي ستقدم عددا من الأعمال الكلاسيكية ذات العلاقة بمصر، إحدى الحضارات البشرية المهمة الأربع.

وخاصة سيقدم "كواك مين سو" مدير المعهد الكوري للدراسات المصرية شرحا شيقا عن تاريخ مصر الذي امتد لأكثر من 10 آلاف عام، وحضارتها القديمة، وتراثها الغني.

وسوف يبدأ هذا العرض بعمل عنوانه "مسيرة الغازي" من فيلم "إنديانا جونز " لـ"جون ويليامز " الذي يعتبر أبرز مؤلف موسيقي سينمائي، وسيختتم بـ"المسيرة المصرية" لـ "يوهان شتراوس الثاني ".