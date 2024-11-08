إتش إم إم تدعم نقل إمدادات الإغاثة الدولية للاجئين في الأردن

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قالت شركة "إتش إم إم" الكورية مؤخرا إنها ستدعم نقل إمدادات الإغاثة الدولية للاجئين السوريين والفئات الضعيفة في الأردن.

ومن المقرر أن يتم تنفيذ جهود الإغاثة الدولية هذه بالتعاون مع منظمة "هيومان آسيا "، وهي منظمة غير حكومية كورية متخصصة في حقوق الإنسان.

وتخطط إتش إم إم لتوصيل ملابس شتوية للاجئين السوريين والفئات الضعيفة في الأردن مع دعم جميع مراحل النقل، بما في ذلك التخليص الجمركي والنقل الداخلي، وكذلك النقل البحري.

كما تبرعت شركة "نيبا " الكورية المتخصصة في صنع الملابس بملابس شتوية بقيمة مليار و700 مليون وون، أي ما يساوي حوالي مليون و250 ألف دولار.

وسوف يتم تسليم مواد الإغاثة هذه إلى العائلات في مخيم الأزرق للاجئين في الأردن من خلال التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي عام 2021، بدأت شركة إتش إم إم في رعاية النقل لأنشطة الإغاثة الدولية للمنظمات الكورية غير الحكومية، والتي تم تخفيضها بشكل كبير بسبب الصعوبات في تأمين السفن خلال الأزمة اللوجستية العالمية الناجمة عن جائحة كورونا، وهي مستمرة في رعاية تلك الأنشطة للعام الرابع هذا العام.

وقال مسؤول في الشركة إن سلاسل التوريد العالمية أصبحت أكثر توترا هذا العام بسبب المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط، لكننا نخطط لنقل سلع الإغاثة دون انقطاع من أجل الوفاء بمسؤولياتنا الاجتماعية كأعضاء في المجتمع العالمي.

وكانت الشركة قد قامت مع منظمة "حُسْن الجِوار" غير الحكومية بنقل 23 حاوية من مواد الإغاثة إلى كمبوديا في أغسطس الماضي.

وتقوم بنشاط بتنفيذ أنشطة المساهمة الاجتماعية من خلال فروعها العالمية في الخارج. وفي فبراير الماضي، قامت بعمل تطوعي لرعاية كبار السن في المجتمع المحلي في سنغافوره، وفي مارس الماضي، قامت أيضا بفعالية غرس أشجار في دبي.