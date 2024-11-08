التعاون الكوري السعودي في دعم الشركات الناشئة

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أبرم الصندوق الكوري للضمان التقني والهيئة العامة السعودية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة مذكرة للتفاهم حول التعاون في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة.

وأوضح الجانبان أنهما سيتعاونان تعاونا شاملا في مشاركة المعلومات وتقديم نظم دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وقد تلقى الصندوق الكوري دعوة رسمية إلى المشاركة في ملتقى "بيبان" لعام 2024، وهو أكبر منتدى للشركات الناشئة في الشرق الأوسط، وتنظمه الهيئة العامة السعودية، حيث وقع الجانبان مذكرة التفاهم لتعزيز التعاون في مجال التمويل التقني.

ووفقا لمذكرة التفاهم، تخطط المنظمتان لإنشاء نظام تعاون وثيق من خلال منح معاملة تفضيلية للشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة على التكنولوجيا في البلدين، وتشغيل برامج التبادل البشري لتعزيز مهارات الموظفين.

وبالإضافة إلى ذلك، سيشارك الصندوق الكوري المعرفة فيما يتعلق بنظام التمويل التكنولوجي ومنهجية تقييم التكنولوجيا ونظام نقل التكنولوجيا ونظام التمويل الأخضر.

وتدعم الهيئة السعودية الأعمال التجارية العالمية من خلال توفير معلومات الأعمال والاستثمار وغيرها من الدعم الإداري للشركات الكورية الصغيرة والمتوسطة العاملة في السعودية.