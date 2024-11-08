عرض للموسيقى الزراعية الكورية في أبوظبي

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خلال اليوم والغد، أي الخامس عشر والسادس عشر من نوفمبر، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، تقدم فرقة "كوانغ جي وون" للموسيقى الزراعية التابعة لبلدية كوانغ جو بمقاطعة كيونغ كي، عرضا خاصا للموسيقى الزراعية الكورية في المهرجان الكوري لعام 2024.

الجدير بالذكر أن المركز الثقافي الكوري في الإمارات ووزارة التسامح والتعايش الإماراتية، يشتركان في استضافة وتنظيم المهرجان. وتم إعداد هذا الحدث لتعزيز الصداقة بين البلدين ونشر الثقافة وإرساء أساس لتنشيط التبادلات بين البلدين.

وينطلق هذا المهرجان بحفل افتتاح "حديقة التسامح" بمشاركة وزير التسامح والتعايش الإماراتي حيث يتم تقديم عروض تيكوندو وعروض كيبوب إلى جانب عقد برامج تشمل مسابقة للتحدث باللغة الكورية.

وكانت الفرقة الفنية قد قدمت عرضا رائعا في الإمارات العام الماضي بدعوة من المركز الثقافي الكوري هناك، وتخطط لتقديم الموسيقى الزراعية الكورية المثيرة هذا العام أيضا.

وتخطط بلدية كوانغ جو للترويج لنفسها هناك من خلال تشغيل كشك ترويجي وتقديم تجارب الآلات الموسيقية التقليدية، وتشغيل منطقة للصور التذكارية، وتوفير مواد ترويجية خلال فترة المهرجان.

وبهذه المناسبة، أعرب عمدة المدينة "بانغ سيه هوان" عن سعادته الكبيرة بنشر الموسيقى الزراعية الكورية بدعوة دولة الإمارات العربية المتحدة لفرقة البلدية. كما توقع أنه سيكون هناك المزيد من الفرص للتبادل الثقافي مع الإمارات في المستقبل.