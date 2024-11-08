الكويكا تنظم دورة تدريبية في مجال الطاقة الشمسية في الجزائر

صرحت المؤسسة الكورية للشؤون الريفية بأنها نظمت دورة تدريبية حول توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في الجزائر لـ20 مسؤولا جزائريا من مركز تنمية الطاقات المتجددة ولجنة الطاقة المتجددة، في الفترة من الثالث إلى السادس من نوفمبر.

وتم تنظيم هذه الدورة ضمن المشروع الميداني لمتابعة التدريب العالمي التابع للوكالة الكورية للتعاون الدولي. وتضمنت الدورة محاضرات من خبراء وتدريبا عمليا، كما ركزت أيضا على زيارة مرافق اختبار توليد الطاقة الشمسية الكورية لتحليل المشكلات العملية والتوصل إلى خطط التحسين.

وقال "شين هونغ سوب"، مدير مركز تنمية الموارد البشرية التابع للمؤسسة الكورية، إن هذه الدورة التدريبية ساهمت في تعزيز المشاركة مع الجزائر، موضحا أن المؤسسة الكورية تخطط لتوسيع نطاق أعمالها في الخارج بناء على علاقة التعاون التي تشكلت من خلال هذه الدورة.

الجدير بالذكر أن المؤسسة الكورية قامت بتوسيع أعمالها في مجال الطاقة المتجددة بشكل مضطرد، بدءا بتوليد الطاقة الكهرومائية الصغيرة في عام 2003. وفي الآونة الأخيرة، ظلت تنفذ العديد من مشروعات الطاقة المتجددة مثل توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح باستخدام الموارد غير المستعملة تماشيا مع سياسة الحكومة الكورية للحياد الكربوني.