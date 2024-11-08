المنتدى الـ20 للتعاون بين كوريا والشرق الأوسط

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من المقرر أن تستضيف الجمعية الكورية العربية ومعهد جيجو للسلام ومجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية في دولة قطر، المنتدى العشرين للتعاون بين كوريا والشرق الأوسط في فندق شيلا بالعاصمة سيول يوم 26 من نوفمبر الجاري تحت شعار "كوريا والشرق الأوسط: المسيرات الماضية والحاضرة والمستقبلية".

ويضم هذا المنتدى المقام تحت رعاية وزارتي الخارجية الكورية الجنوبية والقطرية 3 جلسات رئيسية، الأولى بعنوان: "التعاون بين كوريا والشرق الأوسط في زمن عدم اليقين"، والثانية بعنوان: "التنقيات الناشئة: مجالات جديدة للتعاون بين كوريا والشرق الأوسط"، والثالثة والأخيرة بعنوان: "كوريا والشرق الأوسط نحو تعزيز التبادلات التعليمية والثقافية والبشرية".

ومن المتوقع أن يشارك في منتدى هذا العام عدد من العلماء البارزين المتخصصين ذوي الصلة من داخل وخارج كوريا من أجل مراجعة وضع العلاقات بين المنطقتيْن وإيجاد سبل لتعزيزها في المستقبل.