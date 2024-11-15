10 ملايين سائح في المنطقة منزوعة السلاح في باجو

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تجاوز عدد السياح التراكمي في المنطقة منزوعة السلاح في مدينة باجو بكوريا الجنوبية، والمتاخمة للحدود بين الكوريتين، عشرة ملايين شخص بعد مرور 22 عاما على بدء سياحة السلام هناك، لتصبح المنطقة معلما سياحيا عالميا.

وقالت بلدية باجو بمقاطعة كيونغ كي مؤخرا إن عدد المشاركين التراكمي في سياحة السلام للتجول في المنطقة منزوعة السلاح قد تجاوز مستوى 10 ملايين.

وفازت السيدة الكورية "بارك سو يونغ" المقيمة في مدينة إنتشون، والهولندي "يينس أولسن" بجائزة الزائر رقم 10 ملايين يوم الثامن من شهر نوفمبر الجاري.

واحتفالا بذلك، قدمت بلدية باجو لهما باقات تهنئة من الزهور وهدايا تذكارية سياحية للمنطقة منزوعة السلاح. بما في ذلك جزء من الأسلاك الشائكة هناك.

وعندما سُئلت بارك عن شعورها، قالت إنها كانت دائما مهتمة جدا بكوريا الشمالية لأن جدها وُلد هناك، معربة عن سعادتها جدا بلتقي تلك الجائزة غير المتوقعة.

وأوضحت أنها قامت بهذه الزيارة لإتاحة الفرصة للسيد يينس أولسن옌스 올센 الهولندي، للقيام بجولة في الدولة المنقسمة الوحيدة في العالم.

وبدأت سياحة السلام في المنطقة منزوعة السلاح يوم الثلاثين من شهر مايو من عام 2002 بعد توقيع اتفاقية عملية مشتركة مع الفرقة الأولى للجيش وجمعية شؤون المحاربين القدامى وبلدية باجو.

ومر حوالي 22 عاما منذ اليوم الأول من تنظيم الرحلات، حيث وصل العدد التراكمي للسائحين إلى 10 ملايين. وهذا يعني أن أكثر من 450 ألف شخص في المتوسط سنويا يزورون تلك المنطقة.

ومن الملاحظ أنه من بين الـ10 ملايين زائر، بلغ عدد الأجانب 5 ملايين و80 ألفا، أي أكثر من النصف.

وبالإضافة إلى ذلك، من بين الزوار الأجانب إلى مناطق الجذب السياحي الرئيسية في مقاطعة كيونغ كي العام الماضي، احتلت سياحة السلام في المنطقة منزوعة السلاح المركز الثاني بعد منتزه " إيفرلاند"، ولا تزال تحافظ على مكانتها كوجهة سياحية عالمية بالاسم والواقع.

وقد أنفقت بلدية باجو هذا العام 230 مليون وون، أي ما يعادل حوالي مائة وسبعين ألف دولار، لتطبيق نظام الحجز عبر الإنترنت لسياحة السلام في المنطقة. كما عملت بنشاط على الترويج للمشروعات السياحية لتحسين الراحة والتنوع، بما في ذلك استئناف البرنامج المرتبط بقطار دوراسان المكوكي.

ونتيجة لذلك، وعلى الرغم من الوضع الأمني الصعب، ارتفع عدد الزوار في عام 2024 بحوالي 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتشير التقديرات إلى أن العدد سيتجاوز مستوى 400 ألف قبل نهاية هذا العام.

واحتفالا باستقطاب أكثر من 10 ملايين سائح، تخطط بلدية باجو لتنظيم حدث للمشاركة والاحتفال بنمو سياحة السلام في المنطقة، وذلك في مركز السياحة العامة للسلام البيئي، بمنطقة "إيم جين كاك"، مع المنظمات ذات الصلة، يوم السادس والعشرين من الشهر الجاري.