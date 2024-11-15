وكالة ناسا الأمريكية تثبت جودة الأعشاب البحرية الكورية

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قام عددٌ من مسؤولي إدارة منطقة واندو بمقاطعة جنوب جولا، التي تعد أكبر منطقة لإنتاج المأكولات البحرية في كوريا، بزيارة إلى الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء، "ناسا"، لمناقشة الرؤية المستقبلية لصناعة الأعشاب البحرية.

وكانت وكالة ناسا قد أكدت للعالم جودة الأعشاب البحرية المنتجة في المنطقة الكورية وصناعة تربية الأحياء المائية الكورية من خلال صور للمزارع السمكية التقطتها بالأقمار الاصطناعية.

وقالت إدارة المنطقة الكورية إن حاكم المنطقة "شين او تشول 신우철 " زار الوكالة الأمريكية اليوم لمناقشة الاستجابة لتغير المناخ وشهادة الكربون الأزرق الجديدة للأعشاب البحرية للحياد الكربوني.

تعد إدارة واندو أول من أجرى مناقشات على مستوى العمل مع وكالة ناسا فيما يتعلق بصناعة معينة من بين الإدارات المحلية، حيث أوضح الحاكم شين لمسؤولي ناسا التميز في تكنولوجيا الأعشاب البحرية وتربية الأحياء المائية الكورية وقيمة الكربون الأزرق للأعشاب البحرية.

وتعد واندو أكبر منطقة لإنتاج الأعشاب البحرية في البلاد، حيث تنتج 50% من الإجمالي. وحصلت الأعشاب البحرية من تلك المنطقة أيضا على الشهادة الدولية للمنتجات البحرية الصديقة للبيئة.

وبدأت العلاقة بين الطرفين الكوري والأمريكي يوم 23 أبريل من عام 2021 عندما نشرت وكالة ناسا صورا للساحل الجنوبي لكوريا على موقعها الإلكتروني "مرصد الأرض"، والذي يقدم صورا للأرض تم التقاطها بواسطة الأقمار الاصطناعية.

وأظهرت الصور 8 مزارع للأعشاب البحرية متناثرة مثل الخطوط المنقطة على طول الخلجان والمضايق الصغيرة للأرخبيل الكوري.

وأوضحت ناسا أن مياه واندو الضحلة التي تكون درجة الحرارة فيها دافئة وحركة المد والجزر ليست قوية، تتمتع ببيئة مثالية لزراعة الأعشاب البحرية الأمر الذي أتاح فرصة للاعتراف بتميز الأعشاب البحرية الكورية في جميع أنحاء العالم.

وقدمت وكالة ناسا التقليد الكوري المتمثل في الاستمتاع بالأعشاب البحرية، مشيرة إلى أن الأمهات الكوريات يتناولن حساء الأعشاب البحرية يوميا لمدة شهر للتعافي السريع بعد الولادة، كما يتناول الكوريون حساء الأعشاب البحرية كوجبة في أعياد الميلاد.

وأضافت أن كوريا تحتل المرتبة الأولى عالميا في صادرات الأعشاب البحرية الحمراء المستخدمة في طبق "كيم باب".

وأكدت ناسا أيضا على أن زراعة الأعشاب البحرية صديقة للبيئة، موضحة أنها لا تحتاج إلى استخدام مياه عذبة أو أسمدة، وبالتالي يكون تأثيرها على البيئة أقل بالمقارنة مع الأنواع الأخرى من الأغذية.

وأضافت أن الأعشاب البحرية تلعب دورا في إزالة ثاني أكسيد الكربون، وهو أحد غازات الدفيئة، من الغلاف الجوي.