76 % من الكوريين راضون عن حياتهم الزوجية

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تبين أن 3 من بين كل 4 كوريين متزوجين راضون عن حياتهم الزوجية.

ووفقا لـ"المسح الاجتماعي لعام 2024" الذي أجرته هيئة الإحصاءات الوطنية الكورية في شهر مايو الماضي للتعرف على مستوى الرضا عن العلاقات الأسرية، قال 76% من المتزوجين الكوريين إنهم "راضون عن علاقتهم مع أزواجهم".

وكان هذا أعلى مستوى منذ بدء هذا النوع من المسوح في عام 2008. وكانت نسبة الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم زوجين شبيهين بطيور الحب 65%، أي 2 من كل 3، في عام 2014،

لكنها ارتفعت إلى 72% في عام 2022 وتجاوزت 75% هذا العام. وحلل الخبراء ذلك بأن "نشر الوعي الإيجابي بالزواج" ساهم إلى حد ما في زيادة عدد حالات الزواج لمدة 5 أشهر متتالية من شهري أبريل إلى أغسطس من هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

ويُعتقد أن العامل الأكبر في زيادة الرضا الزوجي هو الزيادة في عدد الأزواج الذين يتقاسمون رعاية الأطفال والأعمال المنزلية.

وفي نفس المسح الذي أجرته الهيئة الكورية في عام 2008، أجاب 8.7% فقط من الأزواج و9% من الزوجات بأنهم "يتقاسمون الأعمال المنزلية بالتساوي"، ولكن في هذا العام، ارتفعت النسبة إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق وهي 24% من الأزواج و23% من الزوجات.

وأوضح البروفسور "إيم يونغ جين" من قسم علم النفس في جامعة كاتشون أنه إذا ارتفع مستوى الرضا النفسي عن الزوج نتيجة لتقاسم الأعمال المنزلية، فإن التواصل بين الزوجين يتحول إلى أسلوب إيجابي.

ويُشار أيضا إلى انخفاض عدد الرجال والنساء الذين يُجبرون على البقاء متزوجين على الرغم من خيانة أزواجهم أو عنفهم، كسبب لزيادة الرضا الزوجي.

وبالتوازي مع زيادة رضا المتزوجين عن الزواج، ارتفعت أيضا نسبة الذين يعبرون عن الرغبة في الزواج إلى 53% هذا العام مقارنة بـ50% قبل عامين.



