سفارة سلطنة عُمَان لدى كوريا تحتفل بالعيد الوطني الرابع والخمسين





أقامت سفارة سلطنة عُمان لدى كوريا الجنوبية احتفالا أمس الثلاثاء، التاسع عشر من نوفمبر، بمناسبة العيد الوطني الرابع والخمسين.

وفي كلمة ألقاها في مستهل الاحتفال، أشار سعادة السفير "زكريا السعدي" سفير سلطنة عمان لدى سيول، إلى احتفال البلدين هذا العام بالذكرى الخمسين على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وقال إن التطورات المهمة التي شهدتها العلاقات بين البلدين في جميع المجالات، والتقدم في تلك العلاقات، لم يكن ليحدث لولا بناء العلاقات على أساس قوي من التفاهم المشترك والنوايا الطيبة.

ومن جانبه، قال وزير الصناعة والتجارة والطاقة الكوري "جونغ إين كيو"، الذي حضر الحفل ممثلا عن الحكومة الكورية، إنه رغم البُعد الجغرافي بين البلدين، إلا أن علاقاتهما تمتد لآلاف السنين، مشيرا إلى أنهما منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية رسميا في عام 1974، حافظا على تعاون وثيق، ثم بدأت كوريا منذ عام 1980 في

المشاركة في التطوير الاقتصادي في سلطنة عمان من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الناجحة.





كما أشار الوزير "جونغ" إلى توقيع البلدين في وقت سابق من هذا العام على إتفاقية إطارية للترويج للتجارة والاستثمار، بهدف توسيع التجارة والاستثمار وتوسيع التعاون في الاقتصاد والتكنولوجيا، مشددا على دعم الحكومة الكورية لتوجه سلطنة عُمان نحو التحول من الاقتصاد النفطي.



