مطالبة فرقة نيوجينز بتصحيح مخالفات العقد الحصري





أرسلت فرقة نيو جينز بريدا مسجلا إلى شركة ADOR التابعة لشركة HYBE يوم 13 نوفمبر تقول فيه: "إذا لم تقبل الشركة متطلباتنا لتصحيح جميع مخالفات العقد في غضون 14 يوما، فسننهي العقد الحصري معها".





وأشارت الفرقة إلى التقرير الأسبوعي لصناعة الموسيقى لشركة HYBE الذي تم الكشف عن بعض محتوياته مؤخرا في أثناء التفتيش بواسطة اللجنة البرلمانية للثقافة والرياضة والسياحة، لأنه يقول: "يمكن أن نصمم لعبة جديدة بدون نيوجينز بعد أن نتركها". وبالتالي طلبت الفرقة الكشف عمّن اتخذ هذا القرار وأمر يترك نيوجينز التي تُعد الفرقة الوحيدة لشركة ADOR.





والجدير بالذكر أن الفرقة دعت لتقديم اعتذار رسمي من المدير الذي طلب إهمال عضوة هاني، وحذف الصور والفيديوهات التي تم الكشف عنها دون موافقة، وحل قضية تلاشي الأعمال الفنية بسبب النزاع بين الشركة والمخرج شين وو صوك وغيرها.





واستمرت عضوات الفرقة في المطالبة بعودة المخرجة مين هي جين إلى منصبها السابق كرئيسة للشركة، وقالت: "نطالب بعودة شركة ADOR كما كانت عند إبرام العقد الحصري وحتى شهر مارس من هذا العام حيث استمتعنا بالنشاط الفني. نفتقد نيوجينز التي كانت مليئة بالأحلام ومتشوقة للقيام بالأعمال الموسيقية المبتكرة الجديدة مع المخرجة مين".





ووقّعت العضوات الخمس على هذه الوثيقة وأكدن على إنهاء العقد الحصري مع الشركة إذا لم تقبل متطلبات التصحيح كلها في غضون أسبوعيْن.