أيوب بوسوسن: وضع خطط العمل المستقبلية





السيد/ "أيوب بوسوسن"، من مدينة أغادير بالمملكة المغربية، الطالب في جامعة "يون سيه" الكورية في السنة الأولى تخصص إدارة أعمال، يجيد اللغات العربية والإنغليزية والفرنسية والكورية والصينية، ويقول في مقابلة مع القسم العربي إن تعلم وإجادة اللغات يعتمد في الأساس على الاجتهاد الشخصي أكثر من الموهبة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن المغاربة عموما يتحدثون أكثر من لغة.

وحول دراسته في كوريا يقول إنه لولا دعم أسرته لما تمكن من الحصول على المنحة الدراسية الكورية، حيث قدّم له والداه وإخوته دعما كبيرا وثقة، ونصحه والده بأن يؤدي ما يتوجب عليه عمله أولا، ثم يتقبل ما سيأتي إليه بعد ذلك.





ويعطي السيد/ أيوب تفاصيل حول كيفية الحصول على المنحة الدراسية الكورية لمن يرغب في الاستفادة من تجربته.

كما يتحدث الطالب المغربي/ أيوب بوسوسن عن أهم أسباب نجاح الشركات الصغيرة وسبل تنميها في العالم العربي، مشددا في هذا الصدد على ضرورة وضع خطط العمل المستقبلية من أجل النجاح، مع استغلال جميع الفرص المتاحة وتطوير المواهب والإمكانات الشخصية.

ويقول أيضا حول حياته في كوريا إن أكثر ما يثير إعجابه في كوريا هو الأمان، وكذلك الدعم الذي يتلقاه من أساتذته في الجامعة.

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