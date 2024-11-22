مخرج سوري يفوز بجائزة أفضل إخراج في مهرجان ويسلر السينمائي في سيول





فاز المخرج السوري الشاب "مجيد الخطيب" بجائزة أفضل إخراج في مهرجان "ويسلر" السينمائي الذي أقيم في أواخر شهر أكتوبر الماضي في سيول، عن فيلمه الروائي الطويل "اليوم صفر".

ويروي الفيلم حكاية بعض الناس في زمن الحرب، وكيف يمكن أن تتقاطع مصائرهم بطريقة تجعلهم في قلب أجواء عاصفة واحدة.

والفيلم ناطق بالإنغليزية في غالبيته، إلا في بعض مشاهد قليلة كانت بالعربية.

وشارك في تمثيل هذا الفيلم الممثلة السورية "مرح حجاز" والممثل السوري "مرهف الكراد".

وفيلم "اليوم صفر" هو الفيلم العربي الوحيد المشارك في المهرجان إلى جانب قائمة من الأفلام السينمائية من عدة دول، منها بريطانيا والولايات المتحدة وإيران والبرتغال والسويد والصين وألمانيا