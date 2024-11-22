إطلاق حدائق التسامح في أبو ظبي بزراعة أشجار من الإمارات وكوريا الجنوبية

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أعلن معالي الشيخ "نهيان بن مبارك آل نهيان" وزير التسامح والتعايش الإماراتي عن تدشين حديقة "أم الإمارات"، لتكون أول موقع في مشروع "حدائق التسامح" في أبو ظبي، وهو المشروع الذي تنفذه الوزارة تعبيرا عن الارتباط بالبيئة المحيطة، وإدراكا لدورها في تشكيل طبيعة الحياة في المجتمع.

وقال إن هذه الحديقة ستقدم للزوار مجالا للحوار حول الخصائص النباتية والبيئية في الدول المختلفة، معربا عن سروره بأن تكون البداية بزراعة نباتات من الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية في تجسيد حي للعلاقات الطيبة بين البلدين.

وأدلى الشيخ "آل نهيان" بهذه التصريحات في كلمة ألقاها في حفل افتتاح الأنشطة الجماهيرية للمهرجان الوطني للتسامح في حديقة أم الإمارات بأبو ظبي، وسط حضور جماهيري لافت، وبمشاركة كوريا الجنوبية ضيف شرف المهرجان لهذا العام، إضافة إلى عدد كبير من سفراء الدول لدى الإمارات.

وضم حفل الافتتاح عرضا غنائيا لجوقة التسامح تحت عنوان "لا مستحيل"، واشتمل العرض على أكثر من 100 شخصية من مختلف الجنسيات حول العالم بملابسهم التقليدية، دليلا على التوحد من أجل التسامح والإنسانية.

ثم بدأت فقرات المهرجان الوطني للتسامح بعرض فني استعراضي تقليدي قدمته فرقة موسيقى الفلاحين الكورية، وعرض لفن العيالة قدمته فرقة التراث الشعبي الإماراتي.

وبعد ذلك قام الشيخ "نهيان بن مبارك آل نهيان" بافتتاح حدائق التسامح بزراعة شجرة كورية في صدارة الحديقة، بينما زرع السفير الكوري لدى الإمارات "يو جيه سونغ" شجرة الغاف الذي يعد رمزا للطبيعة والتسامح في الإمارات.

وأعرب الشيخ "آل نهيان" عن سعادته بمشاركة الأصدقاء من كوريا الجنوبية هذا العام في المهرجان الوطني للتسامح والتعايش، قائلا إن هذه المشاركة تعد دليلا على الاهتمام المشترك بتحقيق التواصل الإيجابي وتنمية العلاقات المثمرة.

ومن جانبه، أعرب السفير الكوري "يو" عن اعتزازه بالمشاركة في هذا الحدث الرائع، قائلا إن المهرجان الوطني للتسامح يحتل مكانة خاصة، فهو يقام بالتزامن مع مهرجان كوريا الذي حاز إقبالا على مدار السنوات الماضية، لكونه يتيح فرصة ثمينة لتعريف الجمهور الإماراتي بجماليات الثقافة والتقاليد الكورية.

وأشار إلى أن انعقاد مهرجان كوريا بجانب المهرجان الوطني للتسامح والتعايش، يعكس عمق التزام الإمارات بقيم التسامح والتعايش، حيث يجتمع الناس من أكثر من 200 جنسية في أجواء من الوحدة والانسجام، مؤكدا أن مشاركة كوريا في هذا الحدث الوطني الكبير تعكس متانة الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين.

وأعرب السفير "يو" عن فخره بمساهمة كوريا في إنشاء حدائق التسامح التي تضم مجموعة من النباتات الكورية الشهيرة، مشيرا إلى أن الثقافة الكورية تجتذب اهتمام حوالي 200 مليون شخص حول العالم بفضل عناصرها المتنوعة، بما في ذلك الكيبوب وفنون المطبخ الكوري.