كوريا تقدم تقنيتها لإدارة المياه القائمة على التوأم الرقمي في السعودية

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شاركت المؤسسة الكورية لموارد المياه في معرض "سيتي سكيب" الذي يعد أبرز المعارض العقارية التي يتم تنظيمها على مستوى العالم في المملكة العربية السعودية.

وأقيم معرض "سيتي سكيب" لهذا العام خلال الفترة من يوم الحادي عشر وحتى الرابع عشر من نوفمبر في الرياض، حيث قدمت المؤسسة الكورية تقنية إدارة المياه القائمة على التوأم الرقمي الخاصة بها.

ومن أجل إدارة المياه في السعودية، تقوم المؤسسة الكورية حاليا بإنشاء منصة التوأم الرقمي في جدة بالتعاون مع شركة "نيفر" الكورية والشركة الوطنية السعودية للإسكان "إن إتش سي".

يذكر أن منصة التوأم الرقمي تهدف إلى منع الكوارث من خلال التنبؤ بالفيضانات والغمر، باستخدام معلومات المدن والمناطق المبنية في فضاء افتراضي ثلاثي الأبعاد، وهي إحدى أبرز تقنيات إدارة المياه الرقمية لدى المؤسسة الكورية لموارد المياه.

وخلال معرض "سيتي سكيب"، قدمت المؤسسة الكورية خططا لربط معلومات تصريف السدود وقنوات تصريف المياه لمنع الفيضانات في مدينة جدة التي تم إنشاؤها في فضاء افتراضي.

وتخطط المؤسسة لتنفيذ سيناريوهات متوقعة، مثل الفيضانات والغمر وتصريف السدود التي قد تحدث في جدة، في فضاء ثلاثي الأبعاد باستخدام المعلومات عن السدود العاملة حاليا وهطول الأمطار في السعودية.

وضمن الجهود الرامية إلى تحسين دقة التنبؤ، وقعت المؤسسة الكورية مذكرة تفاهم مع "إن إتش سي" لتبادل المعرفة في تقنيات وخدمات التوأم الرقمي.

وقال مدير قسم الموارد المائية والبيئة في المؤسسة الكورية "جانغ بيونغ هون" إن المؤسسة ستبذل قصارى جهدها لحل مشكلات المياه في السعودية، اعتمادا على تقنياتها المتقدمة وخبراتها في إدارة المياه المتراكمة لأكثر من نصف قرن.

وفي السياق نفسه، قالت شركة "نيفر" الكورية يوم الاثنين الماضي إنها ستنشئ مشاركة مع الشركة الوطنية السعودية للإسكان للتعاون في مشروعات منصات التوأم الرقمي في الشرق الأوسط.

ووقع الجانبان مذكرة تفاهم خاصة بتأسيس شركة مشركة بينهما خلال معرض "سيتي سكيب" الذي أقيم في الرياض في الأسبوع الماضي.

وسوف تكون الشركة المشتركة مسؤولة عن أعمال منصة التوأم الرقمي لشركة "نيفر"، إلى جانب مشروعات أخرى، منها تطوير منصة لمراقبة المدن وتطبيق خرائط للإدارة العامة في الشرق الأوسط.