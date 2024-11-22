افتتاح المستشفى العراقي الكوري التخصصي للعناية الحرجة المركزة في بغداد

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افتتح رئيس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني" يوم السبت الماضي المستشفى العراقي الكوري التخصصي للعناية الحرجة المركزة في مدينة الطب بالعاصمة بغداد. وسوف يقدم المستشفى الذي تم إنشاؤه بالتعاون مع الجانب الكوري ضمن إطار تعزيز التعاون الطبي بين كوريا الجنوبية والعراق، خدمات صحية متقدمة بتكنولوجيا حديثة ومعايير عالمية.

ويعتمد المستشفى على معدات طبية وتقنيات حديثة مستوردة من كوريا الجنوبية، مما سيسهم في تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية دقيقة، ويشمل العديد من التخصصات الطبية، بما في ذلك أمراض القلب، والأورام، والجراحة العامة، والأعصاب، وطب الأطفال، والعناية المركزة.

كما سيوفر المستشفى مراكز متخصصة، منها مركز لزراعة الأعضاء، ومركز لعلاج الأورام، ووحدات العناية المركزة المتطورة، بالإضافة إلى خدمات فحوصات متقدمة، وجراحات دقيقة، وعلاجات حديثة، منها العلاج الإشعاعي والكيميائي.

ويضم المستشفى نخبة من الأطباء العراقيين المدربين في الخارج، إلى جانب أطباء ومستشارين من كوريا الجنوبية، وسينظم برامج تدريبية للكوادر المحلية العراقية لرفع كفاءة الخدمات الصحية.

وتشمل البرامج التبادل الطبي والتدريبات المشتركة مع المؤسسات الصحية في كوريا الجنوبية لتطوير المهارات ونقل التكنولوجيا.