السفارة الكورية لدى السعودية تنظم ندوة بين كوريا ومجلس التعاون الخليجي

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نظمت السفارة الكورية لدى المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع المركز السعودي للأبحاث الخليجية، أول ندوة للتعاون بين كوريا الجنوبية ومجلس التعاون الخليجي يوم الثاني عشر من نوفمبر في الرياض.

وحضر الندوة حوالي 80 من المسؤولين الحكوميين والعلماء من كوريا والدول الأعضاء الست في مجلس التعاون الخليجي، حيث ناقشوا سبل تعزيز التعاون بين الجانبين.

وفي هذه الندوة، تحدث البروفسور "إين نام شيك" الخبير في شؤون الشرق الأوسط في الأكاديمية الدبلوماسية الوطنية الكورية، عن تأثير الديناميات الجيوسياسية على العلاقات بين كوريا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي.

واقترح تبادل المعلومات والتدريبات العسكرية البحرية المشتركة بين الجانبين لحل الأزمة في شبه الجزيرة الكورية والشرق الأوسط.

ومن جانبه، عرض الدكتور "لي كوان هيونغ" كبير الباحثين في المعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية خطة للاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين كوريا ودول مجلس التعاون الخليجي في شهر ديسمبر من العام الماضي.

أما رئيس مكتب التنمية الذكية في المعهد الكوري لأبحاث الطاقة الذرية "كانغ هان أوك" فقدم شرحا عن مشروع مفاعل الوحدات الصغيرة الذي تنفذه كوريا والمملكة العربية السعودية بشكل مشترك.

وبدوره قال السفير الكوري لدى السعودية "تشيه بيونغ هيوك" إن زخم التعاون بين كوريا ودول مجلس التعاون الخليجي صار يشهد نموا بعد توقيع اتفاقية التجارة الحرة، معربا عن تطلعاته لمناقشة سبل توسيع آفاق التعاون في مجال الطاقة لتشمل الطاقة النووية والمتجددة.