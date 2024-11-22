رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي يزور مصر

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قام "تشانغ وان سام" رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي، "كويكا"، بزيارة لمصر بدءا من يوم العشرين من نوفمبر ولمدة 3 أيام، لبحث تعزيز التعاون الثنائي وتعظيم الاستفادة من برامج المساعدات الإنمائية الرسمية في مختلف القطاعات.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس لـ"كويكا" بزيارة لمصر منذ بدء المشاركة بين الوكالة الكورية والحكومة المصرية.

وجاءت هذه الزيارة في أعقاب مشاركة "تشانغ" في اجتماع مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لتغير المناخ في آذربَيْجان، حيث وقعت "كويكا" مذكرة تفاهم مع اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ يوم الثلاثاء الماضي.

وفي أثناء زيارته لمصر أجرى رئيس وكالة "كويكا" سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين المصريين، بمن فيهم رئيس الوزراء "مصطفي مدبولي"، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة "رانيا المشاط"، ووزير المالية "أحمد كجوك".

وناقش معهم تعزيز التعاون بين كوريا ومصر، وأحدث التطورات الخاصة بالتعاون الثنائي القائم حاليا، وسبل توسيع أنشطة الوكالة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبالإضافة إلى هذه اللقاءات، حضر "تشانغ" ندوة رفيعة المستوى تهدف إلى الترويج لسياسة الحكومة المصرية بشأن نظام المشتريات الإلكتروني تماشيا مع "رؤية مصر 2030" و"مصر الرقمية".

كما قام أمس الخميس بزيارة لمركز العمليات الخاص بنظام المشتريات العامة الإلكتروني في مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية.

يذكر أن زيارة رئيس الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر جاءت تأكيدا على التزام "كويكا" بدعم مبادرات التنمية وتعزيز العلاقات بين كوريا ومصر، خاصة في ضوء اختيار مصر دولة شريكة ذات أولوية في المساعدات الإنمائية الرسمية خلال الفترة من عام 2021 وحتى عام 2025، وهي الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تم اختيارها.

ويقدم مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في مصر، والذي تأسس في عام 1998، التعليم الفني للشباب المصريين، ويدعم رقمنة الخدمات والأنظمة الحكومية، وينفذ برامج لمعالجة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتعزيز تمكين المرأة، ودعم الفئات الضعيفة.