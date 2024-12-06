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في بداية هذا الأسبوع ستغادر البلادَ الأديبةُ الكورية "هان كانغ"، التي فازت هذا العام بجائزة نوبل للأدب، من أجل حضور حفل توزيع الجائزة الذي سيقام في مدينة ستوكهولم عاصمة السويد، يوم العاشر من ديسمبر الجاري.

ومن المتوقع أن تلقي الأديبة هان كانغ هناك يوم السابع من هذا الشهر، محاضرة باللغة الكورية حول عالمها الأدبي. تجدر الإشارة إلى أنها ظلت تتابع كتاباتها دون الاتصال بوسائل الإعلام لفترة بعد الإعلان عن خبر فوزها بالجائزة.

لكنها ستقوم بجدول أعمال رسمي مكون من سبع فعاليات، بما في ذلك حفل للتبرع ببعض موادها إلى متحف نوبل يوم السادس من هذا الشهر، ولقاء صحفي، ومحاضرة، وحفل توزيع الجائزة.

وفي صباح السادس من هذا الشهر ستزور الأديبة هان كانغ متحف نوبل كأول بنود جدول الزيارة. ومن المعتاد أن يتبرع الفائزون بجوائز نوبل، ببعض مقتنياتهم للمتحف.

فمتحف نوبل، الذي أنشئ في عام 2001 احتفالا بالذكرى المئوية لجائزة نوبل، يقيم معارض تسلط الضوء على إنجازات "ألفريد نوبل" والفائزين بجوائز نوبل.

وسوف يتم عقد حدث التبرع بشكل غير مفتوح، ثم الإعلان عن المجموعات التي تتبرع بها هان كانغ لاحقا. وبعد ظهر نفس اليوم ستعقد هان كانغ لقاءً صحفيا مع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية.

ومن بين الفعاليات التي ستسبق حفل توزيع الجوائز، الحدث الأكثر لفتا للانتباه وهو المحاضرة التي ستلقيها هان كانغ في بورصة ستوكهولم في اليوم التالي، أي السابع من هذا الشهر.

فمن المعتاد أيضا أن يلقي الفائزون بجائزة نوبل في جميع الفئات، محاضرات مدتها ساعة تقريبا. وعلى وجه الخصوص، فإن محاضرات الفائزين بجائزة نوبل في الأدب، الذين يعتبرون متفوقين لغويا، تجتذب الكثير من الاهتمام، ولذا يتم نشرها لاحقا في كتب.

وسوف تلقي هان كانغ محاضرة باللغة الكورية، ثم يتم نشر ترجمتها باللغتين السويدية والإنغليزية على الموقع الإلكتروني لمؤسسة جائزة نوبل، كما سيتم بثها مباشرة على يوتيوب.

وقد كتبت هان كانغ مسودة المحاضرة التي تتحدث فيها عن عالمها الأدبي وأرسلتها إلى الأكاديمية السويدية في منتصف الشهر الماضي. وقال أحد الشخصيات في عالم الأدب إنه سمع أن هان كانغ كتبت محاضرتها في جو جدي وهادئ، مثل أعمالها الأدبية الخاصة.