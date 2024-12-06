رجل إطفاء ينقذ رجلا من السقوط من ارتفاع 11 مترا، ممسكا بيديه لمدة 45 دقيقة

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في حوالي الساعة التاسعة والثلث من صباح يوم 27 نوفمبر الماضي، كانت المقطورة الكبيرة التي يقودها السيد "ايه" وهو في الستينيات من عمره، تسير على جسر "كيه بيونغ " في اتجاه مدينة بوسان على طريق "جونغ آنغ " السريع في منطقة "بونغ سان " في مدينة "آن دونغ " .

وفجأة انزلقت مقطورته على الثلج واصطدمت بسور الجسر، وهو ما أدى إلى سقوط جزء من مقعد السائق من فوق الجسر وعرّض السائق لخطر السقوط من ارتفاع 11 مترا.

وقال رجل الإنقاذ "باك جون هيون" الذي وصل مع فريقه من مركز آن دونغ للإطفاء إلى مكان الحادث، إنهم لم يعثروا في البداية على السيد ايه، ولكن عندما أزالوا الأمتعة من مقعد السائق، عثروا عليه وهو معلق بشكل غير مستقر وخصره عالق بين جسم المقطورة وحاجز الجسر.

وكان موقفا مذهلا كان من الممكن أن يسقط فيه السيد ايه من ارتفاع 11 مترا في أي لحظة. ومد رجل الإنقاذ باك بدون تأخير يده وأمسك بيد السيد ايه بينما اقترب بقية الزملاء منه بحذر وأضافوا المزيد من القوة من خلال لف حبل حول ذراع السيد ايه.

وفي هذه الأثناء، تم تركيب حصائر هوائية تحت الجسر وتم تجهيز مركبة مرتفعة للاقتراب من السيد ايه.

وأمسك رجل الإنقاذ باك بالسيد ايه بيديه العاريتين لمدة 45 دقيقة حتى تم إنقاذه بواسطة المركبة المرتفعة في حوالي الساعة العاشرة والنصف صباحا.

وقال باك إنه كان خائفا، لكنه ركز فقط على الإمساك به من أجل إنقاذه. وأضاف أنه اعتقد أنه يجب عليه إنقاذه، لذلك ركز فقط على الإمساك بيده بعد الحادث، وأخبرته زوجته وأطفاله بأنهم فخورون به، مما جعله سعيدا جدا.