



تكتسب وصفة فريدة تستخدم الكعكة الكورية التقليدية "كول طوك " وهي عبارة عن كعكة مصنوعة من الأرز والعسل، شعبية كبيرة في الخارج.

وإذا بحثنا عن "حبوب كول طوك" على مواقع التواصل الاجتماعي مثل تيك توك ويوتيوب، فسنجد محتويات قصيرة ذات صلة أنتجها مستخدمون من خلفيات متنوعة.

وحبوب كول طوك هي حلوى مصنوعة عن طريق سكب الحليب في كعك العسل الكوري التقليدي "كول طوك". وهي تطبيق للطريقة الغربية المتمثلة في صب الحليب على الحبوب.

وتمت مشاركة نصيحة مفادها أنه إذا قمنا بتقطيع كعك الأرز قليلا بالمقص، فسوف يُنقع في الحليب جيدا، مما يجعله لذيذا أكثر.

ويقدم المؤثرون في الخارج تقييمات إيجابية، مثل "إنها مطاطية مثل شاي الفقاعات، لهذا فإن مذاقها أفضل من الحبوب العادية" أو "إنها تصبح أكثر ليونة عند تناول كعك الأرز بالعسل مع الحليب".

ومع انتشار شعبية حبوب كول طوك، تظهر العديد من الوصفات الفريدة باستخدام كعكة الأرز، مثل صنع كعكة الأرز بالعسل أو الثلج المحلوق مع كعكة الأرز بالعسل.

خاصة، تجذب حبوب كول طوك الانتباه لأنها مزيج لم يكن معروفا لأول مرة محليا، ولكن بشكل أساسي من خلال المؤثرين في الخارج وعبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت حبوب كول طوك التي لم تكن موجودة في كوريا، لأول مرة بين الشباب في الخارج، وقام المؤثرون المحليون بتحويلها إلى محتوى وجعلوها تحظى بشعبية كبيرة في كوريا أيضا.

وحللت الصناعة المحلية ذات الصلة أن هذا كان نتيجة للشعبية العالمية للمحتويات الكوري مثل الأعمال الدرامية والأفلام، حيث حظي الطعام الكوري الذي ظهر فيها بالاهتمام أيضا.