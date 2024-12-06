كلمات رئيسية للمجتمع الكوري عام 2025

نحن الآن في آخر شهر من عام 2024 وربما يقضي الكثير من الكوريين هذا الشهر لمراجعة هذا العام كله وإعداد خطة للعام الجديد.

بالفعل، يمكن القول إن الكوريين قضوا في هذا العام وقتا ديناميكيا غير مسبوق حيث عشنا أكثر الأيام الحارة على الإطلاق في الصيف، كما قضينا وقتا حارا من الناحيتين الاجتماعية والثقافية بناء على الديناميكية والقدرات الفريدة التي تتمتع بها كوريا.

إذن يا ترى، ما هي الاتجاهات الرئيسية والكلمات الرئيسية التي ستهيمن على كوريا في عام 2025؟

أولا، يعد المصطلح الإنغليزي " أومنيفور Omnivore" الذي يعني آكل اللحوم والنباتات معا للإشارة إلى اتباع أسلوب خاص للفرد دون التقيد بقوالب نمطية معينة، موضوعا ساخنا.

يعني المصطلح أومنيفور من الناحية الاجتماعية الشخص الذي لديه مجموعة واسعة من الأذواق الثقافية دون أن يكون مرتبطا بثقافة معينة.

ويرجع السبب في زيادة هذا النوع من الأشخاص إلى زيادة متوسط العمر المتوقع وتغيير التركيبة السكانية وتنوع أنماط الحياة. لذلك، فإن النمطية الديموغرافية القائمة على العمر أو الجنس تتضاءل تدريجيا، حيث يتبع عدد أكبر من الناس الأذواق القائمة على شخصياتهم واهتماماتهم الخاصة.

محمد: كما أصبحت دورات الحياة مختلطة، وتنتهي صلاحية نموذج الحياة المتسلسل الذي يتبع الحياة النموذجية. لهذا فإن مقولة "هناك وقت مناسب في الحياة" أصبحت شيئا من ي.

وأصبح توقيت الزواج والولادة متنوعا جدا لدرجة أنه عندما نذهب إلى مراكز الرعاية النهارية، أو مقاهي الأطفال، أو مراسم الالتحاق بالمدارس الابتدائية، تتراوح أعمار الآباء من 20 إلى 50 عاما.

ومع تزايد عدد الشباب وكبار السن النشطين، تنتشر أيضا ظاهرة انقلاب الأجيال والعمر. مثلا في اليابان، يجذب الانتباهَ فريقُ الرياضات الإلكترونية "متاغي سنايبرز"، الذي يبلغ متوسط عمر أعضائه 67 عاما، بسبب مهاراتهم المتميزة في الألعاب الإلكترونية.

ومن ناحية أخرى، فإن "متلازمة الرعاية المبكرة"، التي تشمل إدارة صحة الفرد بشكل كامل مسبقا، تنتشر بين الشباب. ففي مجال التجميل، تظهر "الشيخوخة البطيئة" بعد "مكافحة الشيخوخة". أما الشيخوخة البطيئة فهي نسخة جمالية من ارتفاع شعبية "الشيخوخة البطيئة" التي تهدف إلى تأخير الشيخوخة بقدر الإمكان منذ سن مبكرة.

كما يتم كسر القوالب النمطية المتعلقة بالجنسين. وفي هذا العام، تبين أن54% من مشتري تذاكر البيسبول لدوري المحترفين الكوري هم من النساء.

بالإضافة إلى ذلك، تبين أن كرة القدم الاحترافية والكرة الطائرة وكرة السلة، والتي كانت تعتبر حكرا على الرجال في الماضي، صار لديها عدد أكبر من المشجعات حسب دراسة استقصائية حول نسبة المشجعين من الجنسين.

وأصبحت المقولة "النساء يستمتعن بالباليه واليوغا" شيئا من الماضي. بل إن عدد النساء اللاتي يستمتعن بالتمارين الرياضية المكثفة مثل التسلق والكروس فيت والتدريب المتقطع قد زاد بشكل ملحوظ.

علاوة على ذلك، أصبحت الحياة اليومية العادية بدون سعادة وتعاسة كبيرتين، ثمينة حيث نعيش في عصر أصبحت فيه الحياة البسيطة والآمنة أكثر قيمة.

لذلك نشعر بالامتنان لقضاء يوم هادئ في المنزل مع الاستمتاع بروتيننا اليومي، ومشاهدة الأفلام، وممارسة بعض الألعاب، ومشاهدة البرامج الرياضية مع كوب من الشاي.

مثلا، تقدّم قناة "تسجيل الحياة"، التي تجاوز عدد المشتركين فيها مستوى مليون في أقل من عام منذ افتتاحها على يوتيوب، محادثات يومية بين زوجين عاديين يستيقظان في الصباح ويتحدثان عن بعض الأمور العادية.

كما تقدم القناةُ بعضَ الدردشات البسيطة بينهما في أثناء القيادة، أو تبادل الأغاني، أو خشخشة الأطباق في أثناء غسلها، أو تناول بعض الوجبات الخفيفة، إلا أن الناس يركزون على حياتهما اليومية العادية ويتعاطفون معها بعمق.

ففي الأوقات الصعبة التي نعيشها اليوم، أصبح "يوم عادي للغاية" ذا قيمة متزايدة بالنسبة للأشخاص العاديين الذين يعيشون في مجتمع شديد التنافسية.