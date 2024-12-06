سارة أبو شمّالة: دائما في البدايات





السيدة/ سارة أبو شمالة من خريجي أول دفعة تدرس اللغة الكورية في الأردن، وقد عملت في أول سفارة أردنية لدى كوريا، ولذلك تقول، في مقابلة مع القسم العربي، إنها دائما تكون في البدايات. وبعد أن عاشت وعملت في كوريا لمدة ست سنوات، انتقلت إلى السعودية ثم إلى بريطانيا ثم إلى الولايات المتحدة، وأخيرا عادت إلى الأردن، ورغم ذلك ظلت كوريا في قلبها كما تقول. وتضيف أنها مثل كولومبوس حيث اكتشفت كوريا قبل الآخرين، وليس بسبب الكي بوب أو موجة هالليو. وتزور السيدة/ سارة كوريا حاليا بدعوة من وزارة الخارجية الكورية ووزارة الخارجية القطرية والجمعية الكورية العربية للمشاركة في مؤتمر التعاون الكوري الشرق الأوسطي في سيول، حيث تحدثت عن تضامن الشعب الكوري مع الشعب الفلسطيني، ووصفت ما يحدث حاليا في كوريا من دعم للشعب الفلسطيني بأنه بمثابة ظاهرة.









وتؤكد السيدة/ سارة أنها تشعر بالامتنان لكوريا حيث جاءت إليها وهي في الـ23 من عمرها وقد صقلت شخصيتَها التجاربُ التي عاشتها في كوريا، وتقول إن أكبر تغيير حدث لها خلال الفترة الماضية هو زواجُها وإنجابها بنتا اسمها راية، معربة عن رغبتها في إحضارها يوما ما إلى كوريا. كما تتحدث عن عنايتها بأصدقائها وزملائها الأصغر، وعن خططها المستقبلية، موضحة أنها تخطط لإنشاء مكتب للمساعدات اللوجستية والقانونية بشكل احترافي للكوريين، وتقول إنها دائما تضع الخطط، لكن نتائج تلك الخطط تكون دائما أجمل.

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