سام سونغ سي آند تي تشارك في افتتاح 3 من خطوط مترو الرياض

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قالت شركة سام سونغ سي آند تي إنها بدأت في تشغيل خطوط السكك الحديدية الحضرية التي أنشأتها في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

ويعد مترو الرياض أول وسيلة نقل عامة هناك، وهو مشروع كبير للبنية التحتية ضمن "رؤية 2030" التي يروج لها ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان".

وأوضحت الشركة الكورية في 1 من ديسمبر الجاري أنه تم افتتاح ثلاثة من خطوط مترو الرياض الستة، وهي الخطوط 1 و4 و6، في ذلك اليوم.

وسيبدأ تشغيل الخطين الثاني والخامس على مراحل اعتبارا من يوم 15 من الشهر الجاري، بينما سيبدأ تشغيل الخط الثالث يوم 5 يناير القادم.

ويضم مترو الرياض الخطوط من 1 إلى 6 بطول 176 كيلومترا.

وقد تعاونت سام سونغ مع شركة إسبانية وغيرها في بناء خطوط مترو الرياض 4 و5 و6 التي تمر عبر المناطق الرئيسية هناك، بما في ذلك مطار الملك خالد الدولي ومنطقة عبد الله المالية. ويبلغ طولها الإجمالي 70 كيلومترا وتحتوي على 29 محطة.

أما شركة سام سونغ فقد قامت بتطبيق تقنيات بناء متقدمة في مترو الرياض، تشمل "طريقة البناء المتكاملة لجسر السطح"، وهي تقنية تتضمن تصنيع ألواح الجسر مسبقا في المصنع ثم تركيبها في الموقع، وهو ما ساهم في تقصير مدة البناء.

وعندما قامت بإنشاء الخط الخامس، استخدمت آلتين لحفر الأنفاق بقطر 9.8 متر مما سجل رقما قياسيا عالميا لطول الحفر اليومي. ويتم تشغيل خطوط مترو الرياض بلا سائق بالكامل من خلال تطبيق نظام القيادة الآلية.