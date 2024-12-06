سفارة الإمارات لدى سيول تقيم حفل استقبال بمناسبة عيد الاتحاد الـ53 يوم 2 ديسمبر

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أقامت سفارة الإمارات العربية المتحدة لدى سيول حفل استقبال بمناسبة عيد الاتحاد الثالث والخمسين يوم الثاني من هذا الشهر في فندق شيلا بالعاصمة سيول.

واستقبل سعادة السفير الإماراتي عبد الله سيف النعيمي الكثير من الضيوف من مختلف القطاعات في المجتمع الكوري، وفي مقدمتهم وزير الأراضي والبنية التحتية والنقل "بارك سانغ او" بالنيابة عن الحكومة الكورية، ووزير الخارجية السابق بارك جين، ورؤساء البعثات الأجنبية المعتمدة في البلاد، وممثلو الشركات والمؤسسات والأفراد ذوي الصلة مع الإمارات.

وأشاد السفير النعيمي في كلمة الترحيب بالإنجازات الكبيرة التي حققتها العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات على مدى الأعوام الماضية، موضحا أنه تم تأسيس عدد من الاجتماعات الثنائية رفيعة المستوى كآليات متخصصة للتعاطي مع مختلف الملفات المتصلة بالمشاركة الاستراتيجية الخاصة بين البلدين.

واختتم بالإعراب عن الشكر والامتنان لكل من ساهم في تعزيز العلاقات بين الإمارات وكوريا، متطلعا إلى مواصلة هذا التعاون المثمر خلال الأعوام القادمة أيضا.

وردا على ذلك ألقى الوزير الكوري بارك كلمة تهنئة أكد فيها على أن كوريا والإمارات حافظتا على مشاركة قوية مبنية على علاقات الصداقة والثقة بينهما على مدى السنوات الـ44 الماضية، معربا عن أمله في أن يواصل البلدان السير نحو الرخاء المتبادل والتنمية كشريكين قريبين في المستقبل.

وقد شمل الحفل مجموعة متنوعة من البرامج مثل تقديم هدايا تذكارية تمثل إمارة الشارقة، وشرب القهوة، وتركيب آلة للتصوير الفوري، وعرض للرقص التقليدي الإماراتي.