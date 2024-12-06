صدور كتاب جديد عن الإمارات في البلاد





صدر كتاب جديد في كوريا بعنوان "الإمارات العربية المتحدة التي أطلقت مسبار الأمل لاكتشاف المريخ من الصحراء".

ويتميز هذا الكتاب بأن مؤلفه "تشيه تشانغ هون" الذي كان يعمل مدرّبا للحرس الملكي في الإمارات، ينقل تجارب حية لعلاقته الطويلة مع العرب.

ووصف المؤلف كوريا الجنوبية والإمارات بأنهما شريكان يعبران الصحراء معا. كما أوضح أن القيادة والثقافة التي تقدر الولاء والصداقة، وروح التحدي لتقديم أحدث التقنيات، تعتبر فضائل يجب أن يتعلمها الكوريون من الإماراتيين.

ويمكن القول إن الكتاب الجديد يساعد الكوريين على فهم دولة الإمارات العربية المتحدة باعتبارها دولة تبرز كلاعب رائد على المسرح العالمي في القرن الحادي والعشرين.

ويقدم الكتاب معلومات كثيرة عن تاريخ الإمارات وصناعتها وثقافتها ونمط الحياة فيها، كما يبدد أيضا الأحكام المسبقة حول الإسلام والمسلمين، ويحتوي على قصص مثيرة للاهتمام.

وهذا الكتاب هو في الأساس كتاب أكاديمي، لأن المؤلف يستخدم الأنثروبولوجيا الثقافية ومناهج الدراسات الإقليمية في الشرق الأوسط، وهو أيضا كتاب شعبي مثير للاهتمام يحتوي على حكم محددة حول عبور الصحراء، مثل كيفية كسب قلوب العرب.