أبو رياضة التيكوندو في المغرب يزور كوريا

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زار كوريا مؤخرا المدرب يون تشانغ يونغ" الذي يطلق عليه اسم "أبو رياضة التيكوندو في المغرب" الأمر الذي جذب اهتمام أوساط التيكوندو العالمية.

ونشر المدرب يون رياضة التيكوندو في المغرب لمدة 55 عاما وظل يدرب العديد من التلاميذ، ليعتبر شخصية مهمة ساهمت في عولمة الرياضة الكورية.

وخلال زيارته إلى كوريا، قام بتنظيم مسابقة التيكوندو العالمية للناشئين، وزار مقر التيكوندو العالمي، وعقد اجتماعات مهمة مع مجتمع التيكوندو الكوري.

والتقى يون مع المدير العام للمقر الدولي "هونغ جونغ او" حيث أجرى معه محادثات معمقة حول اتجاه تطور التيكوندو.

كما ناقشا سبل توسيع قاعدة التيكوندو العالمية وتعزيز الجيل القادم من الرياضيين الناشئين.

وعلى وجه الخصوص، بحثا طرق تعزيز القيمة التعليمية للتيكوندو ومواصلة الترويج للتيكوندو في مختلف البلدان.

يشار إلى أن المدرب يون كان قد انتقل إلى المغرب في ستينيات القرن الماضي حيث كرس جهوده لتأصيل فنون الدفاع عن النفس الكورية التقليدية "التيكوندو" هناك.

ولم يتوقف يون عند النظر إلى التيكوندو باعتبارها فنا قتاليا بسيطا، بل ركز على نشر قيمها الفلسفية، بما في ذلك تعليم الشخصية والتنمية العقلية.

ولعبت جهوده هذه دورا رئيسيا في ترسيخ التيكوندو كرياضة وطنية في المغرب، ويعمل العديد من طلابه كمدربين وحكام دوليين.

وركزت زيارته الأخيرة لكوريا على إعادة تأكيد روح التيكوندو في كوريا، موطن التيكوندو، وتعزيز التبادلات مع ممارسيها حول العالم.

ومن المتوقع أن تتيح الزيارة فرصة جيدة للمزيد من التبادلات في مجال التيكوندو بين كوريا والمغرب أيضا.